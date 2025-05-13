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Uber Eats主動公布數據 學者肯定

2025/05/13 05:30

外送產業隨著投入人數越來越多，外送從業人員的相關權益，尤其是報酬備受關注。（中央社資料照）外送產業隨著投入人數越來越多，外送從業人員的相關權益，尤其是報酬備受關注。（中央社資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕Uber Eats日前首度公開一份針對台灣外送夥伴的收入調查報告，並邀學者專家座談，與會學者肯定平台主動公布數據，亦鼓勵不同平台公開真實報酬資料，除比較平台之間的差異，在不少外送員同時在多個平台提供服務的情況下，也能對外送員完整收入的全貌有更貼近事實的了解。

文化大學法學院教授邱駿彥表示，原則上勞工會自行選擇報酬豐沛的工作環境，同時也會將其他風險納入整體考量，外送員收入乍看比基本工資高出四十二％，且較餐飲、旅宿等工作類型高，但可能是在反映該工作選項所要自負的其他風險與成本，與傳統工作直接進行對比有其挑戰。

政治大學勞工所教授成之約補充，外送員工作型態很特別，但任何工作型態都應該滿足最低薪酬、最高工時和職業安全與衛生等權益的保障，此外，彈性工作類型本身對從業人員帶來的工作價值，也是在報酬之外值得關注的重點。

多數偶爾送單 高度肯定彈性價值

該份報告另透過問卷調查一千名Uber Eats外送員，發現多數（六十五％）每週投入送單的時間少於十個小時，且還會分散在多天進行；此外，也有六成的外送員目前還有其他的工作；高達九十四％的外送員肯定外送工作的彈性價值；七十五％的受訪外送員表示，相較於更高收入的工作，他們更偏好目前高度彈性的工作型態。

國立臺灣海洋大學法政學院教授江雅綺表示，外送在當前勞動市場中吸引了很多勞動力，但報酬與彈性僅是勞動力市場流動的部分變因。資策會產業情報研究所代表亦補充，需要彈性或穩定工作特性的人自然會去選擇相應的工作型態，若要更深入了解外送工作對勞動市場的影響，需要更多深入研究，包括質化分析等，以釐清不同就業族群對工作選擇的決定因素。

邱駿彥教授表示，目前統計調查結果，距離能應用到企業規則、協約、契約等實務上仍有一段路要走，但已具備開啟專業討論的意義。江雅綺教授則表示，過去數年間產業並無明確的資訊可以參考，肯定業者願意與研究機構合作率先拋出善意，釋出資訊協助未來產業政策發展的討論，但同時也建議應就維持彈性框架下，在外送員關切的申訴體驗提升、就業人員保障上，持續推進對話並採取行動。

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