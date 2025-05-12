晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-財經焦點〉餐旅缺工難解 產業憂：外送待遇與自由度更具吸引力

2025/05/12 05:30

住宿餐旅業人力短缺，流失勞動力可能流向往外送等非典工作。（資料照）住宿餐旅業人力短缺，流失勞動力可能流向往外送等非典工作。（資料照）

記者高嘉和／台北報導

勞動部5月5日公布四月勞動統計，在景氣與就業好轉情況下就業總數增加，失業總數降低約0.6%。但住宿餐旅業反而出現1.73%就業衰退，人力短缺依舊居全產業最高，長達兩年的人力資源緊繃情形仍未被解決。

為因應人力缺口擴大，過去數年間不斷有觀光餐旅業者嘗試透過提升薪資留才、吸引求職者，然而即便業者積極在薪資待遇上做出改變，現階段也難以在與其他就業選擇比較中創造更大吸引力，據勞動部2024年第四季人力需求調查，旅宿餐飲整體人力缺口已突破15萬人大關。

世新大學觀光系副教授陳家瑜對此表示，疫情期間的勞動力變動，對傳統觀光、餐旅產業勞動密集的工作供應帶來改變。除了就業水平競爭、人口結構、就業傾向等改變，疫情期間因需求降低而被迫轉換產業、或參與非典型就業的勞工，可能因為順利轉職後待遇、條件等優於原先工作，或較難期待產業後續成長，最終不願回流。

臺灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰則認同，旅館業缺工持續構成對產業的影響，所以產業也在尋求放寬人力資源的可能性。黃正聰近一步指出，實務觀察上流失勞動力可能流向往科技業與外送等非典工作，就業族群會自然選擇更符合收入期望的工作。

黃正聰補充，餐旅流失嚴重的基層勞動力部分，收入水準更靠近基本薪資。而若如上週外送平台業者的第三方研究所指每小時淨收入270元，換算固定每月薪資要接近4.5萬元以上，加上較高自由性的吸引力，黃正聰認為以餐旅業收益現況與職務條件很難競爭。但相對的，餐旅就業的工作時間安排穩定而有彈性、工作環境也對工作者相較穩定、舒適，是求職者也可能考量的面向。

陳家瑜副教授則提出觀察與建議，基於就業族群工作偏好轉變、對自由與價值的追求等，特別是30歲以下年輕就業者，產業也可能需考量增添工作的多元性與跨領域技能訓練等；而基於彈性需求考量上，透過改變正職、兼職的比例，或許也都有助舒緩緊縮的餐旅人力壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財