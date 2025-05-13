印度反擊！致函WTO 計劃對美徵報復性關稅

印度已正式通知世界貿易組織，計劃對美國部份商品徵收報復性關稅。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕印度已正式通知世界貿易組織（WTO），計劃對美國部份商品徵收報復性關稅，以回應華府持續對鋼鐵、鋁徵收的進口關稅，將於週一（12日）起30天後生效。

綜合外媒報導，今年4月初，在美國決定徵收新關稅後，印度要求依據WTO《防衛協定》與美國進行協商。根據WTO通報，美國的這些措施將影響價值76億美元（約新台幣2314.2億元）的印度出口商品，預計關稅將達19.1億美元（約新台幣581.5億元）。

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印度在5月9日向WTO提交的一份通報中表示，新德里打算暫停與美國對印度鋼鐵、鋁徵收關稅所帶來貿易影響相當的減讓和其他義務。印度提議的報復性關稅，將對部份美國商品徵收等額的關稅，以確保根據WTO規範做出平衡的回應。

印度指出，美國於2月10日延長、並於3月12日生效的關稅保證措施，儘管美方聲稱以國家安全為由，但印度認為，美國採取的措施不符合1994年的《關稅及貿易總協定》和《防衛協定》，並強調美國缺乏WTO所要求的事先諮詢。

這一貿易爭端始於2018年3月，當時執政的川普政府以國安擔憂為由，對部份鋼鐵產品徵25％的關稅，對鋁產品徵10％關稅。這些關稅於2018年3月23日起生效，並於2020年1月延長，今年2月10日進一步修訂，維持對鋼鐵和鋁徵收25％關稅，且無截止日期。

印度在4月針對這些關稅提出質疑，要求依據WTO《防衛協定》進行諮詢。美方則回應稱，這些關稅不是防衛措施，而是國家安全行動，不受WTO監督。

2019年6月，印度對最初的關稅進行報復，對包括杏仁、核桃、蘋果在內的28種美國商品徵收更高的關稅，影響了價值14億美元（約新台幣426.3億元）的美國出口。印度也向WTO提出正式申訴，指控美國違反全球貿易規範，隨著印度再度向WTO提案，顯示出緊張局勢的升級，印度計劃透過對更廣泛的美國商品徵收關稅，以抵銷19.1億美元（約新台幣581.5億元）的貿易影響。

印度目前正積極與美國進行雙邊會談，試圖解決關稅壁壘、市場准入和其他貿易問題。不斷升級的貿易爭端可能使印度與美國的關係緊張，近年來兩國的經濟聯繫明顯增強。2024年雙邊貨物、服務貿易達到1910億美元（約新台幣5.8兆元），其中印度向美國出口830億美元（約新台幣2.5兆元）的商品，包括鋼鐵和鋁。

印度政府的行動也受到該國鋼鐵、鋁生產商的歡迎，這些製造商因為美國關稅面臨龐大的損失。產業人士呼籲政府加速採取報復措施，同時繼續進行雙邊談判，以確保豁免或降低關稅。

新德里已表明，除非與美國的協商達成解決方案，否則將準備在6月8日之後實施報復性關稅。印度代表團正在訪問美國，這為雙邊解決關稅爭端提供了重要機會，有可能避免爭端進一步升級。WTO委員會則將在未來幾週內審查印度的通知，這可能影響爭端的走向。同時，印度保留了修改報復措施的權利，表明採取動態策略，可能針對美國農產品、藥品或科技產品等高價值出口。

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