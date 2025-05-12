晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-運輸業〉美收港口費 台灣散裝航運影響不大

2025/05/12 05:30

散裝股營收及EPS散裝股營收及EPS

記者王憶紅／專題報導

美國並非散裝貨品主要進口國，受對等關稅影響較小。（法新社）美國並非散裝貨品主要進口國，受對等關稅影響較小。（法新社）

散裝航運業者表示，美國並非散裝貨品主要進口國，相關貨品直接被美國課徵關稅比例低。而美國貿易代表署（USTR）對中國建造船舶靠泊美國港口，今年10月14日起將徵收額外港口費，預期短期恐造成運價波動，但在可以轉嫁下，亦對散裝航運影響不大，且對非中國建造船舶的需求增加，可能為全球散貨航運公司創造新的商機。

散裝運輸主要是運送原物料，包括美國穀物到亞洲，受對等關稅影響較小。而航行至美國港口需付港口費一事，散裝業者指出，USTR在4月17日公告，針對中國建造的船舶進入美國港口收取新費用。這項政策的誕生，歷經激烈反彈與多方協商，從原本強硬的「高額懲罰稅」，最終轉為折衷性的「調節型港口費」，為了降低對經濟與產業結構的衝擊，USTR最終在政策設計上做出大幅讓步，港口費將以更具彈性，包括中國建造且中國擁有的船舶，以及中國建造但非中國擁有的船舶等分級的方式實施，而政策中也納入數個豁免條件，避免重創美國本地的物流與出口體系。

此外，針對特定產業與船型，USTR也給予額外的政策激勵與分階段義務設計，港口費政策雖然不再「一刀切」，但仍然將全球航運市場重新洗牌。

台航船隊日本建造 正德成本可轉嫁

業者表示，如果該政策落實，除中國散裝航運公司可能面臨更高的成本結構外，依賴中國建造的散貨船公司，可能需要改變航線或調整船隊策略，而由於中國船舶減少進入美國港口，總體運力下降，導致散貨航運費率上漲。因此，短期內運費的不穩定性，可能促使全球航運公司調整其運營模式和合同安排。不過，也對非中國航運服務的需求增加，可能為全球散貨航運公司創造新的商機。

對此項措施，國內散裝航運公司台航（2617）表示，公司船隊均在日本建造，對台航無影響。正德（2641）則指出，目前旗下船隊僅有6艘為中國建造、其中1艘租家為港資，其餘5艘非中國租家，5艘船舶交船至今未停靠過美國港口，僅1艘有停靠過美國港口，若航行至美國港口需付港口費，將可轉嫁給租家，成本不受影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財