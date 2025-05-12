〈財經週報-運輸業〉美收港口費 台灣散裝航運影響不大

散裝股營收及EPS

記者王憶紅／專題報導

美國並非散裝貨品主要進口國，受對等關稅影響較小。（法新社）

散裝航運業者表示，美國並非散裝貨品主要進口國，相關貨品直接被美國課徵關稅比例低。而美國貿易代表署（USTR）對中國建造船舶靠泊美國港口，今年10月14日起將徵收額外港口費，預期短期恐造成運價波動，但在可以轉嫁下，亦對散裝航運影響不大，且對非中國建造船舶的需求增加，可能為全球散貨航運公司創造新的商機。

散裝運輸主要是運送原物料，包括美國穀物到亞洲，受對等關稅影響較小。而航行至美國港口需付港口費一事，散裝業者指出，USTR在4月17日公告，針對中國建造的船舶進入美國港口收取新費用。這項政策的誕生，歷經激烈反彈與多方協商，從原本強硬的「高額懲罰稅」，最終轉為折衷性的「調節型港口費」，為了降低對經濟與產業結構的衝擊，USTR最終在政策設計上做出大幅讓步，港口費將以更具彈性，包括中國建造且中國擁有的船舶，以及中國建造但非中國擁有的船舶等分級的方式實施，而政策中也納入數個豁免條件，避免重創美國本地的物流與出口體系。

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此外，針對特定產業與船型，USTR也給予額外的政策激勵與分階段義務設計，港口費政策雖然不再「一刀切」，但仍然將全球航運市場重新洗牌。

台航船隊日本建造 正德成本可轉嫁

業者表示，如果該政策落實，除中國散裝航運公司可能面臨更高的成本結構外，依賴中國建造的散貨船公司，可能需要改變航線或調整船隊策略，而由於中國船舶減少進入美國港口，總體運力下降，導致散貨航運費率上漲。因此，短期內運費的不穩定性，可能促使全球航運公司調整其運營模式和合同安排。不過，也對非中國航運服務的需求增加，可能為全球散貨航運公司創造新的商機。

對此項措施，國內散裝航運公司台航（2617）表示，公司船隊均在日本建造，對台航無影響。正德（2641）則指出，目前旗下船隊僅有6艘為中國建造、其中1艘租家為港資，其餘5艘非中國租家，5艘船舶交船至今未停靠過美國港口，僅1艘有停靠過美國港口，若航行至美國港口需付港口費，將可轉嫁給租家，成本不受影響。

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