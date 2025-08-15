晴時多雲

保4！主計總處上修今年GDP至4.45％ 預測明年2.81％

2025/08/15 16:56

主計總處上修今年GDP至4.45%。（歐新社檔案照）主計總處上修今年GDP至4.45%。（歐新社檔案照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕由於出口及投資優於預期，主計總處今公布第2季經濟成長率8.01%，預測今年經濟成長率4.45%、大幅上修1.35個百分點，同時預測明年經濟成長2.81%。主計總處預測今年出口將達5892億美元、創下歷年新高，年增24%，明年出口首度破6千億美元、達6021億美元，再創史上新高。

根據主計總處統計，第2季GDP（國內生產毛額）成長8.01％、較7月概估數7.96％上修，上半年經濟成長率6.75％。主計總處並預測第3、4季GDP成長2.91％及1.72％，全年經濟成長率由3.1%上修4.45％，較5月預測數3.10％上修1.35個百分點，每人GDP為3萬8066美元，CPI（消費者物價指數）則上漲1.76％。另，主計總處預測明年GDP成長2.81％，每人GDP為4萬1019美元，CPI上漲1.64％。

主計總處表示，美國關稅措施持續干擾全球經貿活動，國際貨幣基金（IMF）7月預測今年全球貿易量成長率由去年3.5％下降至2.6％。總體需求減緩，加上近期新台幣對美元匯率升值，增添國內部分原已受產能過剩衝擊產業的出口壓力。所幸，AI與新興科技應用需求持續強勁，帶動我國電子零組件與資通訊產品出口擴增，占整體出口比重已逾7成，且廠商全球布局，多數大廠已規劃在美增設產能，可望有效舒緩半導體關稅衝擊，預測今年商品出口5892億美元、年增24.04％。

展望2026年，主計總處表示，隨著關稅影響發酵及提前備貨效應消退，IMF預測全球貿易量成長率將續降至1.9％，但隨AI技術及相關應用加速擴展的長期態勢益趨確立，跨國雲端內容服務大企業（CSP）、算力出租廠商及多國政府均積極布建AI基礎設施，相關硬體需求持續強勁，加上近年我國製造產能顯著擴增，在地產業供應鏈完整且深具優勢，預測商品出口6021億美元、年增2.19％。

