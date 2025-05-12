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〈財經週報-運輸業〉耶誕購物季將屆 第三季可望迎海轉空搶艙潮

2025/05/12 05:30

航空股 營收及EPS航空股 營收及EPS

記者王憶紅／專題報導

川普關稅政策變化難測，膽識美國人還是要上課、過耶誕節，不排除第三季會出現海運轉空運的搶運潮。（資料照）川普關稅政策變化難測，膽識美國人還是要上課、過耶誕節，不排除第三季會出現海運轉空運的搶運潮。（資料照）

美國總統川普關稅政策變化難測，讓航空市場出現相當程度的變化，除之前小額包裹免關稅2月取消又暫緩，5月起正式取消，讓航空貨運市場忽冷忽熱外，航空業者也因對等關稅措施導致客戶貨源明顯變化，而調整貨運航線。華航（2610）董事長高星潢說，面對關稅，華航運能、運量會彈性調整因應；長榮航（2618）總經理孫嘉明則樂觀指出，美國人還是要上課、過耶誕節，不排除第三季會出現海運轉空運的搶運潮。

川普宣布對等關稅後，孫嘉明說，4月初貨運部分有搶運潮，但目前已恢復正常，亞洲出口貨量唯一受到影響的是中國，其他各地貨量則穩定，而長榮航從中國出來的貨機「還是滿的」，貨物以電子零組件為大宗，因此貨機維持往來上海、廈門、深圳航點，目前多數簽約客戶都沒有取消、減班，但長榮航會調整貨機航班、航點來因應變化。

孫嘉明說，美國5月初開始取消小額包裹免稅政策，可能會影響電商生意，但電商貨量減少幅度，小於預期。他說，有人拿中國商品委請美國當地業者製造，但美國業者的報價是中國的2倍，中國商品還是具有價格優勢。

孫嘉明說，目前傳出美國大型零售商Walmart、Target貨架都快空了，民生必需品的需求浮現，再加上返校潮帶動，考量海運運輸時間較長下，或許第三季就會出現全球航空貨運搶艙潮，「川普難道叫學生開學買不到鞋穿、沒有文具用，聖誕節都沒有禮物可以過節？」。

觀光、學生潮 航空客運觀望中

在航空客運方面，孫嘉明說，目前上半年訂位狀況正常，而北美的暑假訂位則較緩慢，除觀光旅遊人潮觀望通膨因素外，學生往返潮也在觀望，後續會密切觀察。

華航在對等關稅宣布初期，因傳統產業客戶出貨驟降、暫停而受影響，在掌握貨源新流向後，除調動中港航線運能支援東南亞市場外，更新增飛歐洲法蘭克福、盧森堡貨運航班，從每週6班增至8班，未來則計劃增班印度德里、孟買等航點。

市場人士指出，航空業者除調整航點因應貨源變化外，由於機隊有不少是美國波音製造，因此許多零組件也會因關稅而變貴，推升購機、零組件成本走高，未來將需持續觀察。

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