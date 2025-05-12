金融業對中曝險 3月底跌破9千億

我國金融三業對中國曝險金額

〔記者王孟倫／台北報導〕我國金融業對中國曝險持續下滑，根據金管會統計，截至今年三月底，金融三業（銀行、保險、證期業）對中國曝險金額跌破九千億元大關、降至八九四五．七一億元，創統計以來新低；其中，產險業已連續二十七個月對中國曝險部位為「零」。

所謂「曝險」，涵蓋投資、授信及資金拆存。截至今年三月底，整體金融業對中國曝險為八九四五．七一億元，較去年三月底大減一四二五．一六億元、減幅十三．七％。

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金管會銀行局副局長王允中表示，金融業對中國曝險金額變化，反映政經情勢風險，隨著近年中國地區經濟成長趨緩、債務增加等因素，金融業抱持保守態度。

其中，銀行業是對中曝險的最大來源，今年三月底銀行業對中國曝險為八二五四．八一億元、占整體金融業約九成二；但較去年同期減少一二七三．八億元、減幅十三．三七％。

銀行局表示，基於風險考量，金管會也針對銀行業設有「對中國曝險法定門檻」，曝險金額占淨值比重不得超過一○○％。根據統計，今年三月底本國銀行對中國曝險占淨值比重降至十七．六％，也是統計以來最低。

三月底對中曝險占淨值比前三高銀行，分別是中信銀、凱基銀與永豐銀行，各占淨值比五十六．八％、四十四．四％及三十八．六％。

保險業部分，今年三月底壽險業投資中國有價證券共五七七億元，年減一四七億元、減幅二十％。至於產險業，自二○二三年以來，對中國就沒有任何曝險。

另，證券、期貨、投信方面，至今年三月底，對中國曝險降至一一三．九億元，年減四．三六億元，曝險占淨值比為一．三六％。

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