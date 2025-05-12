囤貨潮拉低美首季GDP Q2估翻紅

金融界人士指出，美國第一季GDP翻黑，主因並非經濟衰退，而是美國廠商在關稅預期下掀起的囤貨潮所致。（路透資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國商務部四月三十日公布美國第一季國內生產毛額（GDP）下滑○．三％，加劇市場對經濟衰退風險的憂慮。金融界人士指出，美國第一季GDP翻黑，主因並非經濟衰退，而是美國廠商在關稅預期下掀起的囤貨潮所致。

金融界人士指出，GDP計算涵蓋民間消費、企業投資與政府公共支出，以及出口減除進口的總計；觀察美國個人消費支出、企業資本支出、政府投資支出仍穩定成長，較大的變動是進出口部分，美國三月貿易逆差高達一四○五億美元，創一九九二年有紀錄以來單月最大貿易逆差，是美國第一季GDP翻黑的主因。

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觀察亞特蘭大聯邦儲備銀行GDP Now預測美國第一季GDP走勢，二月下旬預估GDP成長二．三％，三月初起至四月二十九日的預估轉呈負值；但針對美國第二季GDP預測，本月初預估成長二．四％，八日發布的最新預測是成長二．三％。

金融人士指出，美國總統川普四月二日宣布對各國啟動對等關稅，但早在二月初川普就簽署對外國徵收對等關稅的備忘錄，三月初陸續有關稅措施要啟動的消息流出，當時美國企業考量關稅會墊高成本，因此在預期心理下趕在關稅實施前拉貨，導致美國三月進口暴增。

金融界人士判斷，川普四月九日宣布暫緩對部分國家課徵對等關稅，進入九十天的豁免談判期，從最近美國第二季GDP預測數據，也觀察到關稅影響美國企業囤貨潮的情緒趨於平緩。

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