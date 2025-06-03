彭博: 習近平握稀土優勢 美中談判再添變數

中國限制稀土供應，美國現在可能面臨嚴重的經濟混亂。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日美國總統川普更批評中方違反雙方達成的初步協議，先前雙方休戰協議可能因稀土出口問題而破裂。《彭博》指出，中國對稀土的控制使習近平在與美國的貿易較量中佔優勢，這場爭端有可能危及華盛頓和北京之間脆弱的貿易休戰。

多年來，華盛頓憑藉其對半導體供應鏈的控制，被認為在中美兩國爭奪技術主導地位的鬥爭中，美國比中國更具優勢。但現今，習近平已顯示他已準備好反擊美國，其部分措施包括加強對關鍵礦產的管控，以迫使美國放鬆限制。

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據報導，白宮「暗示」川普期待本週與中國國家主席習近平通電話，但北京卻傾向由顧問團隊處理即可，兩方處理差異，顯示了美國對中國的稀土供應高度依賴，急於解決「稀土之缺」。

對此，《紐約時報》指出，20年前印第安納州將稀土金屬加工成磁鐵的工廠將生産轉移到了中國，那時從汽車、半導體到戰鬥機和機器人等各領域，對磁鐵的需求越來越多，美國也正爲失去這項供應鏈「付出代價」，當中又以美國汽車製造商受到的沖擊最大。

現今，「稀土之缺」讓美國汽車製造商首當其衝。美業界高層警告，美國中西部與南部多家工廠的生產線，在接下來數天與數週內可能被迫減產，主要原因是車廠仰賴稀土磁鐵製造電動馬達，用於驅動煞車系統、方向盤轉向與燃油噴射器等關鍵組件。

專家指出，一張高級車座椅內部所需的馬達最多可使用多達12顆磁鐵；另外，工業用機器人也同樣依賴稀土磁鐵。

數據顯示，全球每年生產近20萬噸高性能稀土磁鐵，其中90%來自中國，剩下大多由日本企業在日本與越南生產，主要供應日系製造商，美國則幾乎沒有生產。

顧問公司Trivium China副總監庫姆斯（Cory Combs）表示，中國在這場對峙中正在取得進展。因為華盛頓距離獨立於北京獲得稀土供應仍有十年時間，而中國企業已經開發出大多數美國晶片的有效替代品。

庫姆斯強調，「現階段，中國在稀土的影響力，比美國許多影響力更持久」，不確定這對美國是否有好處。

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