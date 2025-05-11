堵中國洗產地》海關設3防線 擬提高罰鍰、祭吹哨獎金

防堵中貨來台洗產地，海關採事前預防、事中嚴查及事後嚴罰三道防線，並規劃四項精進措施，各關區成立強化違規轉運查核小組，監控出口美國貨物數量，對高風險廠商每週至少查核一次。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／專題報導〕為防堵中貨來台洗產地，海關採事前預防、事中嚴查及事後嚴罰三道防線，並規劃四項精進措施，各關區成立強化違規轉運查核小組，監控出口美國貨物數量，對高風險廠商每週至少查核一次。此外，比照「貿易法」裁罰額度，交通部擬修法將自貿港區違規罰鍰由最高三十萬元提高至三百萬元，財政部則研議修法提供檢舉人獎金。

自貿港區違規罰鍰擬增至300萬

財政部表示，為防堵中貨繞經我國偽冒台灣製造後違規轉運到美國，損害我國產業利益，海關採三道防線因應。事前預防方面，輸美貨物若屬美國對中國加徵反傾銷稅或特別關稅的高風險貨物，須檢附輸出許可證或原產地證明；海關並持續篩選高風險廠商資料，函知經濟部貿易署加強審核；對於高風險貨物，海關系統並提示業者「注意出口貨物原產地」。

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另外，貿易署公告五月七日起輸美台製貨品應檢附「輸美國貨品原產地聲明書」，關務署配合修正「預報貨物通關報關手冊」，要求輸美貨品應於出口報單「主管機關指定代號」欄位填報是否為台灣產製，未依規定填報不予受理報關。

事中嚴查方面，海關透過風險系統，對輸美貨品全面比對出口申報資料，篩選疑似自中國進口貨物跳出警示，嚴查是否違規轉運；此外，篩選高風險保稅業者進儲貨品，查核存倉貨品標籤及產地標示，並將結果納入風險分析。

至於事後嚴罰，課稅區廠商未依規定標示產地或標示不實，依「貿易法」最高處三百萬元罰鍰或禁止一年輸出入；若於自貿港區查獲違規，現行最高處三十萬元罰鍰或停止六個月以下進儲貨物或廢止營運許可。據了解，交通部擬修正「自由貿易港區設置管理條例」，將最高罰鍰提高至三百萬元。

高風險廠商 每週至少查核一次

海關並規劃四項精進措施，包括：各關成立強化違規轉運查核小組，監控出口美國貨物數量有無異常波動，鎖定高風險廠商強查，每週至少查核一次；蒐集國內外情資，運用經濟部裁處資料，分析違規態樣，納入風險分析資料庫，透過大數據鎖定可疑廠商及貨品；擴大宣導遵守相關規定；鼓勵檢舉不法。

經濟部長郭智輝日前表示，考慮從洗產地罰款中撥一半做為檢舉獎金，做為檢舉誘因。至於自貿港區，財政部官員表示，研議修改「財務罰鍰處理暫行條例」，以提供檢舉人獎金。

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