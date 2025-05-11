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鄧振中：助中國洗產地得不償失

2025/05/11 05:30

一表看懂洗產地、洗產地案例（製表整理︰財經新聞群組 ）一表看懂洗產地、洗產地案例（製表整理︰財經新聞群組 ）

〔記者鍾麗華／專題報導〕美國總統川普對中國徵收高達一四五％關稅，也全面防堵中貨繼續「洗產地」來規避高額關稅。前行政院政委兼經貿談判總談判代表鄧振中強調，政府絕對要嚴格取締並重罰，不要低估美國的本事，違規業者被抓到，不僅害了自己，也會傷害台灣，不要因貪小利而得不償失。

美國總統川普對中國徵收高達一四五％關稅，也全面防堵中貨繼續「洗產地」來規避高額關稅。前行政院政委兼經貿談判總談判代表鄧振中強調，政府絕對要嚴格取締並重罰，不要低估美國的本事，違規業者被抓到，不僅害了自己，也會傷害台灣。（美聯社檔案照）美國總統川普對中國徵收高達一四五％關稅，也全面防堵中貨繼續「洗產地」來規避高額關稅。前行政院政委兼經貿談判總談判代表鄧振中強調，政府絕對要嚴格取締並重罰，不要低估美國的本事，違規業者被抓到，不僅害了自己，也會傷害台灣。（美聯社檔案照）

「勿低估美國本事」

經貿談判老將、前行政院政委兼經貿談判總談判代表鄧振中。（資料照，記者羅沛德攝）經貿談判老將、前行政院政委兼經貿談判總談判代表鄧振中。（資料照，記者羅沛德攝）

鄧振中指出，川普二．○掀起新一波美中貿易戰，美國最在意的是，中國商品透過台灣、越南或其他東南亞等國家「洗產地」，中國產品送到第三國「換包裝」，把「Made in China」標籤拿掉，藉此規避美對中高額關稅政策。他強調，「美國抓得很緊，誰在做什麼事，逃不過美方視線，一定會被抓到」。

換包裝、換盒子、改貼標 用中國原料加工都納入

鄧振中解釋，「洗產地」的方式，有的是明目張膽地「換包裝」、「換盒子」，「東西都不動，中國產品換包裝後就用第三國名義出口到美國」；第二種情形是，中國產品送到第三國做「少許的加工」，最後一道程序不在中國完成，貼上第三國標籤，出口到美國。

提醒台商 美國原產地認定規定與台灣不同

另還有用中國原料加工。鄧振中舉例，例如螺絲釘，業者可在台灣買鋼板製造，也可從中國買原料，但會出現價格差距；很多業者認為中國原料成本低，螺絲釘可以賣得便宜一點，但美國認為這也是洗產地的一種。他強調，台商一定要把附加價值提高，若只在成本上動腦筋、靠著中國傾銷與補貼，就會有原產地認定的問題。

美方無特定公式計算附加價值 由美海關個案認定

依照規定，現行貨品附加價值率超過三十五％即可被認定為台灣製造，但美國原產地認定規定與台灣不同，美國並無特定公式去計算附加價值，而是由美國海關個案認定，包含業者加工過程使用方法有沒有改變，也會將附加價值納入考量。鄧振中認為，「這個有時候會很難算，也會有爭議發生」。

鄧振中強調，無論如何，若業者幫中國「洗產地」，將陷入危險之中，會被列「黑名單」，未來出口到美國，每一批貨都會查核；而幫中企逃避關稅責任、幫中國挑戰美國法律，對台灣整體利益會造成很大傷害，也會損害台灣的形象。

◎一表看懂洗產地

什麼是「洗產地」（違規轉運）？

透過第三國轉口貿易或加工程序，從而改變產品的原產地；例如將已接近成品的貨品進口至台灣，簡易加工後，將產地改為台灣製造且出口外國，或將貨品進到自由貿易港區、保稅倉儲區或物流中心，將外國貨品改標，變成台灣製造出口。

美國為何要抓洗產地？

美國海關暨邊境保護局（CBP）統計，自2022年以來，違規「洗產地」大幅增加，高達7成與中國相關；另美國國會研究服務處（CRS）調查，鋼鐵、家具、鋁擠型材、電子零組件（主機板與連接器為主）、輪胎與汽車零件等，是中國「洗產地」風險最高的產品類別。

台灣雖非美國「洗產地」主要打擊目標，但因中國輸美部分商品仰賴台灣供應鏈支援，例如電機、電器、音像設備及其零組件、鍋爐、機械器具與零件等，這也是台灣自中進口較多項目，台商在迎接所謂「轉單潮」時，恐也暴露在被追查風險。

洗產地三大破口？

自由貿易港區、保稅倉儲區與物流中心因可為進口貨物提供安全存儲、簡易加工，且享有遞延關稅繳納等優勢，常被視為是洗產地的三大破口；光是台北港、桃園空港、台中港、安平港、高雄港、基隆港、蘇澳港等7大自由貿易港區，去年貿易值就突破新台幣3億元，其他還有設於加工出口區、科學工業園區或經海關核准區域內設立的保稅倉儲或物流中心；因此監管鬆緊將對台灣出口影響不小。

什麼才算MIT？

完全取得：貨品從原料到生產，完全在台灣境內取得的原料，例如農、林、漁、牧、礦產品。

完全生產：並非進口他國原物料，在台灣工廠生產就算完全生產，仍須依據原料進口來源及工廠所在地來認定。

實質轉型：貨品的加工、製造或原材料涉及台灣與其他國家或地區共同參與者，以在台灣境內產生最終「實質轉型」者為限。

什麼才算實質轉型？

稅則前6碼號列相異︰成品的稅則號列6位碼，只要任何一個數字與進口的材料不同，就是實質轉型；例如從A國進口鋁錠，於國內加工製造成鋁製輪胎圈等。

附加價值率超過35%︰若貨物加工或製造未造成稅則號列改變，但附加價值率超過35%，也可認定為台灣製造。公式為「貨品出口價格（FOB）」減掉「直接或間接進口原材料及零件價格（CIF）」後，除以「貨品出口價格（FOB）」。

重要製程︰特定貨品須符合國貿局公告的重要製程，目前僅「太陽能級矽晶棒」及「太陽能級矽晶碇」須以重要製程進行產地認定申請。

製表整理︰財經新聞群組

◎洗產地案例

1 膨風附加價值率︰

因歐盟對中國製電動自行車課徵高額反傾銷稅，某公司向A公司購買70%自行車車架組及其他零件，再送至B公司組裝成車，自認該批出口捷克的電動自行車附加價值率超過35%，因此標示為台灣製造；但經查驗其進口單號，貨源來自中國，且數量及重量與出口報單完全相同，認定幾無加工之實，嚴重損害台灣商譽，被處以重罰。

2 標示不實偽台製︰

某公司出口報單的相關資訊全數標明為國貨，但將產地標示撕開後，卻發現原產地是中國、分裝地是台灣；另有廠商在出口時，將國貨與外國貨品混在一起，卻未能標示清楚；且經常有業者自陳因疏忽而誤犯產地標示等過失，表明以後不會再犯，請求撤銷處分後，但下一次又再犯。

3「中國台灣」被當中國︰

原產地名稱也要正確標示，若撰寫方式為中國台灣或台灣省台中市等字眼，不僅不符合我國規定，在他國判定上更可能被課以中國商品的額外稅則。

製表整理︰財經新聞群組

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