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酷澎Q1銷售排名公開 台韓新星霸榜嬰幼食品

2025/05/11 05:30

Coupang酷澎台灣公布二○二五年第一季母嬰用品熱銷排行榜，台韓米餅爭霸前五。（Coupang酷澎台灣提供）Coupang酷澎台灣公布二○二五年第一季母嬰用品熱銷排行榜，台韓米餅爭霸前五。（Coupang酷澎台灣提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕Coupang酷澎台灣公布二○二五年第一季母嬰用品、個人清潔與家庭清潔商品熱銷排行榜，結果顯示國際品牌持續推陳出新，力求穩固市場寶座；而數個優質本土品牌排名快速竄升，包含有機米餅BABY SECRET寶寶的秘密、倡導永續理念的保養品牌O’right 歐萊德，反映台灣消費者樂於支持在地品牌的創新與永續主張。

根據凱度消費者指數（Kantar Worldpanel Consumer Panel）數據，在母嬰用品市場眾多通路中，網購已成為最重要的選購管道。台灣出生率雖屢創新低，近九成的寶寶家庭一年內曾上網購買寶寶用品，帶動Coupang酷澎常溫嬰幼兒食品穩定熱銷；而「農純鄉」替忙碌的家長輕鬆張羅孩子的副食品需求，分齡寶寶粥的產品線，將品牌推上嬰幼兒食品冠軍。

隨著寶寶離乳自主進食成為育兒主流，能引導寶寶手指靈活發展的米餅類則攻下嬰幼兒食品第二到第五名。其中韓國Naeiae米餅涵括蘋果、香蕉等水果風味，成為育兒家庭最愛的米餅品牌；台灣品牌BABY SECRET寶寶的秘密則以有機食材、滿滿台灣味殺出重圍，躍升九個名次至品類第四名。

另取材天然或友善地球的品牌，銷售表現直線上升，HAIR RECIPE髮的食譜源自日本超級食物養髮新趨勢，全系列多款洗護品項穩坐髮品排行第一名；排行激升至第五名的髮妝品牌O’right歐萊德則以純素配方、零碳生產線，擄獲顧客愛地球的心。而台灣人十分熟悉的洗沐品牌PON PON澎澎蟬聯沐浴品兩季冠軍，SABON香氛系列脫穎而出成亞軍，幫助換季敏感肌舒緩不適的CeraVe適樂膚則從上季第十名躍升至本季銷售第四名。

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