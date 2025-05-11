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房貸總量管制威力大 預售屋解約增

2025/05/11 05:30

央行選擇性信用管制、房貸總量管制雙管齊下，全台預售屋解約件數升溫。（中央社資料照）央行選擇性信用管制、房貸總量管制雙管齊下，全台預售屋解約件數升溫。（中央社資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕去年九月中央銀行宣布第七波選擇性信用管制上路，該月份全台預售屋解約件數就直衝單月新高，隔月更突破一百件，續創解約件數新高；房產業者指出，央行選擇性信用管制、房貸總量管制雙管齊下，當初透過超低首付、零工程款等「無痛購屋」的民眾，未來交屋時面臨的解約壓力將最大。

超低首付、零工程款投資客 交屋壓力增

房市專家何世昌說，近來盛傳解約災情以中、南部居多，雙北市相對穩健；建議購屋族決策時暫勿躁進，因房價漲跌難料，加上從預售屋到交屋動輒三至五年，無須被短期行情波動左右，假如自身財務狀況健全、又有自用需求，沒必要急著解約虧掉首付款。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也說，過去一段時間房市景氣過熱，難免有衝動買盤上車，解約案件呈現增加趨勢，建商也會針對想要解約的個案探詢是否合理，因已購戶就代表一個家庭，若真的因家庭或經濟因素出問題，雙方還是有協商空間。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年第三季央行祭出第七波選擇性信用管制，加上隨後的國銀房貸總量管制與各類金檢，銀行授信內規不斷限縮，都壓縮到購屋民眾實質貸款成數，預售屋買家雖尚未面臨交屋的財務考驗，但擔心未來求貸無門，想提前下車，不想繼續付工程款的買家的確是越來越多。

業界推估，去年上半年透過超低首付方案掃進多戶預售屋的投資客，恐怕解約壓力最大，尤其是中、南部縣市，不少是以四十九萬、五十九萬元的超低首付方案，加上建商提供的公司貸、工程期間零付款而搶買，未來交屋時除將面臨貸款成數降低，且一交屋就成為囤房稅二．○的課徵對象。

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