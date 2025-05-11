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核三2號機除役》三接6月全量供氣大潭 供電無虞

2025/05/11 05:30

核三廠二號機執照17日屆期，台電表示，今年除大潭七號機外，興達新一號機、興達新二號機及台中新一號機也將陸續加入供電行列，總裝置容量達480萬瓩，新增機組容量遠高於核三廠二號機的95萬瓩。圖為大潭電廠。（台電提供）核三廠二號機執照17日屆期，台電表示，今年除大潭七號機外，興達新一號機、興達新二號機及台中新一號機也將陸續加入供電行列，總裝置容量達480萬瓩，新增機組容量遠高於核三廠二號機的95萬瓩。圖為大潭電廠。（台電提供）

核三廠2號機17日除役

〔記者鍾麗華／台北報導〕核三廠二號機將於十七日停機除役，台灣將正式邁入非核家園；立法院在野黨團提案修正「核子反應器設施管制法」，讓核三廠延役，最快十三日三讀通過。官員表示，中油第三天然氣接收站已完工，下月可全量供氣給大潭電廠，而今年北中南各有大型燃氣機組陸續加入供電，新增機組容量遠高於核三廠二號機。

行政院政委兼工程會主委陳金德表示，三接燃氣機組新建工程總經費九六五．六二億元，為政院列管重大公建計畫，目前整體計畫超前，三接項下共有八項工程已陸續完工，正進行各項運轉測試，拚六月營運供氣。

中油證實，三接已完工，三月中下旬完成兩次LNG船空船靠洩測試，四月初進行LNG船進氣測試，現正進行多項設備重複測試，以便下月正式運轉、全量供氣，未來全年供應三百萬噸天然氣給大潭電廠，今年下半年就可供氣一五○萬噸。

台電表示，大潭電廠是北部重要電力來源，配合用電需求成長，台電於二○一七年即展開燃氣機組新建工程，打造三部總裝置容量三一六萬瓩燃氣複循環機組，其中大潭八、九號機已於去年上線供電；七號機則配合三接進度加入供電行列。而目前八、九號機由台中供氣，七號機測試階段也是台中供氣，下月三接正式運轉後，三機組將全數切換由三接供氣。

今年新增機組總裝置容量達480萬瓩

陳金德指出，台灣目前只有高雄永安及台中設有液化天然氣接收站，導致須「中氣北送」或「南氣北送」，三接完成後，平衡北中南天然氣需求，並藉由海陸輸氣幹線系統相互調度及備援，確保供氣韌性。

核三廠二號機執照十七日屆期，台電表示，已及早規劃因應，啟動大型燃氣機組建置計畫，今年除大潭七號機外，興達新一號機、興達新二號機及台中新一號機也將陸續加入供電行列，總裝置容量達四八○萬瓩，新增機組容量遠高於核三廠二號機的九十五萬瓩。

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