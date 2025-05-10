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財經青紅燈》美債ETF的疊券風暴

2025/05/10 05:30

近來新台幣暴衝升值，債券ETF疊券災情也開始擴散開來。（示意圖，中央社資料照）近來新台幣暴衝升值，債券ETF疊券災情也開始擴散開來。（示意圖，中央社資料照）

去年可說是台灣ETF（指數股票型基金）最瘋狂的一年，不僅國內投資股票型年規模大增新台幣1.3兆，跨國投資債券型也倍增逾1兆，尤其是存續期間較長、息值較高、違約風險較低的美國公債ETF，這幾年更被不少理專積極推廣「疊券」操作，稱透過不斷質押加大槓桿，可大幅提高投資效率；但近來新台幣暴衝升值後，一如過去的人民幣TRF（目標可贖回遠期契約）事件，債券ETF疊券災情也開始擴散開來，只是TRF受災戶多是中小企業董娘，這次換成中產白領。

新台幣暴衝升值，除了出口商接單、壽險損益表等「剉咧等」外，財富累積達一定水準、可「資產配置」的高資產中產，若輕信理專嘴，抵押房產買美債ETF、再質押美債ETF「疊券」擴大槓桿，近來美債ETF淨值罕見崩跌，恐怕不少已瀕臨斷頭風險。

以某位醫生苦主案例，將價值3000萬房產抵押借出8成資金2400萬，且以持有30張0050質押借出6成資金，全數投入美國公債ETF，再疊券4到5層，槓桿可加大到逾倍，維持率可撐住約160%，只要不碰上「黑天鵝」，扣除房貸利率約2%、ETF質押利率約3%，每季可爽領約10多萬股息差額，假如投入越多、疊得越多層，領得就更多。

疊券操作其實不難，因券商APP都想盡辦法要投資人加大槓桿，頁面直接可計算庫存股票可借多少錢，只要有電子交易帳戶、留存手機號碼或電子信箱，財力證明甚至只要庫存股票，就可輕鬆完成借貸帳戶申請，最快幾小時就撥款。

除了疊券外，也盛傳有少年股神學起國外避險基金的美國公債「基差套利」，即透過美國公債ETF的現貨與期貨來套利，怎料情勢逆轉，套利不成變成違約交割出場；或許從數檔千億級別的美債ETF受益人數近來大減，就可看出這波災情是「傷亡慘重」。（高嘉和）

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