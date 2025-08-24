台積電鎢金屬供應商聯友金屬9月9日掛牌 明日競拍底價43.86元

台積電在台唯一鎢金屬供應商聯友金屬9月9日掛牌，明日競拍、底價43.86元。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬（7610）預計9月9日正式掛牌上市，自明（25）日起展開競價拍賣投標，競拍底價為43.86元，每標單最低為1張，投標數量以1張為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過566張，8月29日開標，主辦承銷商為福邦證券。

聯友金屬自2018年創立以來，以循環經濟模式回收並再製鎢、鈷等關鍵金屬原料，憑藉獨家濕式冶金技術與全球稀缺的回收能力，已成功躍升為全球最大再製鎢酸鈉製造商，同時也成為台積電、蘋果、特斯拉等國際大廠在台唯一合格供應商。

聯友金屬核心技術為濕式冶金製程，將半導體、精密加工等產業所產生的含鎢廢料，精煉為高純度鎢酸鈉（Na₂WO₄）與副產品硫酸鈷（CoSO₄），不僅有效解決高科技產業固體廢棄物問題，更創造極高附加價值，形成經濟與環保兼具的雙重優勢，目前聯友金屬年出口鎢酸鈉量達2500噸，全球市佔率居冠，並已取得多項製程專利，技術門檻高，具備明確護城河。

隨著中美貿易緊張升溫，中國於2025年2月正式將鎢、鉬等稀有金屬納入出口管制清單，全球供應鏈面臨重組壓力。聯友金屬憑藉非中國來源的高品質鎢酸鈉，成功填補市場缺口，出口量迅速躍升，成為全球半導體、國防與電動車產業的重要供應商。

聯友預計今年第四季將推出更高技術門檻的金屬鈷粉，國際報價較電池級硫酸鈷高出3成以上，主要應用於硬質合金、磁性材料等領域，對精密度與純度的品質要求極高，毛利率亦較高，目前正與下游客戶進行金屬鈷粉的終端產品測試，預估待金屬鈷粉正式推出後，聯友金屬將成為全球首家循環製程生產金屬鈷粉的公司，為整體營運發展再創新的里程碑。

