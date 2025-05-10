機械業遭夾殺 匯率衝擊大過關稅

機械產業正受到對等關稅、匯率等夾擊，新台幣匯率較韓國、日本、中國等競爭對手大幅升值，影響層面大過關稅。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會昨發布台灣機械設備進出口統計速報，四月份機械出口二十四．二二億美元，連續三個月成長，產業景氣緩步回溫。但公會強調，機械產業正受到對等關稅、匯率等夾擊，新台幣匯率較韓國、日本、中國等競爭對手大幅升值，影響層面大過關稅，期盼政府可適時協助調控匯率。

根據統計，前四月機械出口值為九十四．一億美元、年增四．七％，以新台幣計價約三○九一．八億元、年增九．一％；前四月機械出口值前三大品項依序為檢量測設備、電子設備與工具機，而工具機持續衰退、更是主要機械出口品項下滑幅度最大者；前四月機械出口國前三大國家為美國、中國與日本。

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機械公會表示，美國、中國是台灣機械出口的前兩大市場，但四月初美國實施對等關稅政策，對全球經濟造成巨大衝擊，目前雖暫緩實施九十天，市場不確定因素仍在。

而新台幣匯率較亞洲其他國家強勢，四月底新台幣幾乎呈現「垂直式升值」，四月一日到五月八日收盤止，升值幅度達八．七％，遠高於韓元的四．五％、日圓的二．五％與人民幣的○．五％。公會強調，以外銷為主的台灣機械產業，根本無法及時避險致大幅壓縮利潤，經營挑戰一波接一波。

機械公會指出，相較關稅衝擊，新台幣匯率較鄰近競爭對手國大幅升值的影響層面更為廣大，不僅匯兌損失將影響獲利，更可能造成價格較競爭對手國高而失去接單，影響範圍擴及全球市場，將對台灣機械出口造成打擊，政府應適時協助調控匯率。

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