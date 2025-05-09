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國巨拚收購芝浦 每股調高至6200日圓

2025/05/09 05:30

國巨收購芝浦電子，二度宣布調高公開收購價來到每股6200日圓。（資料照）國巨收購芝浦電子，二度宣布調高公開收購價來到每股6200日圓。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕勢在必得！被動元件大廠國巨（2327）昨再宣布調高收購芝浦電子的價格，公開收購價每股來到6200日圓，這也是國巨二度調高收購價，較原先每股4300日圓高出44%，整體收購規模接近200億元；同時，受惠五一連假前的備貨需求，以及因應關稅不確定性而提前拉貨的效應，國巨4月營收115.03億元創歷史單月新高，月增3.62%。

芝浦電子的股權之爭日漸白熱化。國巨2月宣布公開收購價格每股4300日圓，美蓓亞三美隨後以4500日圓提出公開收購要約（TOB），國巨4月中宣布收購價提高至每股5400日圓，美蓓亞三美5月初提高到5500日圓，國巨昨日再度提高公開收購價至6200日圓，市場則關注美蓓亞三美是否會再提高收購價。

國巨強調，經獨立專家採用市場法及市價法等評估方式評估，並考量收購溢價，以每股6200日圓收購芝浦電子普通股尚屬合理，未來可整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，擴展感測器業務。

國巨表示，收購芝浦電子自5月9日開始，若最終有效應賣的股數未達預定收購股數，但已達最低收購股數（762萬3147股），則此次公開收購數量條件仍告成就，預計第三季前完成收購。

國巨4月營收115.03億元，單月營收月增達3.62%、年增加7.48%，創下單月營收歷史新高紀錄；累計今年1-4月營收426.07億元、年增8.67%。國巨指出，4月營收較3月成長，主要受惠於五一連假前的備貨需求，以及因應關稅不確定性而提前拉貨的效應。

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