財經 > 房產資訊

銀行房貸好難借？「非銀行體系」正成購屋族新歡

2025/08/19 14:55

近期房貸、建築貸款取得不易，但央行澄清從未有過「限貸令」。（資料照）近期房貸、建築貸款取得不易，但央行澄清從未有過「限貸令」。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期房貸、建築貸款取得不易，儘管央行澄清從未有過「限貸令」，但根據聯徵中心最新的新增房貸資料統計，2025年3月國人申請房貸，雖然絕大多數還是跟銀行申請，但比例僅剩下約83%，比一年前的88%顯著下降，反觀包含農漁會信用部、信用合作社和保險公司等機構在內，都出現增加狀況，可看出有越來越多民眾在購屋時，採用「非銀行體系」的房貸資源。

聯徵中心資料顯示，2025年3月跟全體銀行申請房貸的人數約1.79萬人，占比達到83.73％，一年前2024年3月的比例卻高達88.39%，明顯少了許多。

但其他金融機構幾乎都呈現增加狀況，2025年3月跟農漁會信用部申請房貸的人數為2008人、占比約9.34％，一年前的比例為7.51%，是增加最多的機構；信用合作社則是792人、約3.68％，一年前的比例為2.79%。

至於保險公司為657人，占比3.05％，一年前的比例為1.16%；郵局38人，僅0.17%，一年前比例0.13%。

整體來說，「非銀行體系」房貸的市占率，已提升到超過16%，一年前的2024年3月則是不到12%。

聯徵中心資料也顯示，2025年3月房貸利率水準較高的是信用合作社，平均房貸利率2.765％，其次則是保險公司2.338％，銀行2.326％，農漁會信用部2.324％，郵局最低僅有2.268%。

從統計來看，農漁會和保險公司的貸款利率條件，其實和銀行相去不遠，所以有不少和銀行處理房貸時碰壁的購屋族，就會轉向並嘗試其他「非銀行體系」的房貸資源。

