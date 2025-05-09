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長榮航孫嘉明︰台幣升值、油價下跌 有利營運成本 票價得看供需

2025/05/09 05:30

關注中國出口 必要調整貨機

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航（2618）總經理孫嘉明昨日表示，新台幣升值，國人換匯踴躍，暑假期間的日本旅遊需求強勁，而油價下跌，有助於成本降低，不管是新台幣升值、油價走跌都有助營運表現，目前油料佔長榮航成本比重約30%；而票價高低與供需有關，與油價較沒有直接關係。

孫嘉明昨日出席「2025長榮航空馬拉松」起跑活動會後指出，目前客運訂位狀況正常，台灣出境旅遊還是很踴躍，除暑假期間的日本、東南亞旅遊需求持續強勁外，歐美市場的商旅、探親還是正常，但北美的觀光旅遊市場受到關稅影響，暑假期間的訂位狀況較為緩慢，後續將密切觀察。

他笑說，台幣升值，「換匯的人比較多吧」，大家都兌換日幣、美元，也顯示台灣旅客對日本旅遊的喜愛程度。

在航空貨運方面，孫嘉明表示，美國取消800元以下包裹免稅政策後，中國出口的電商貨量確實減少，幅度也不能說不大，但手機、筆電等因豁免關係，出貨仍正常，整體而言，這幾個月的出貨量仍穩，後續則須關注整個中國出口情形，必要的時候會調整貨機配置，例如縮減部分中國艙位，轉進到東南亞去。

至於是否會轉到歐洲市場，孫嘉明分析，歐洲因航班多、供給艙位較多，貨運價格比美國差很多，而未來一定會視整體物流狀況進行調整，以增加貨載。

只有油價跌 其他都在漲

針對近期油價走跌，票價是否會調整，他認為，票價高低與供需有關，與油價較沒有關係，而目前除油價以外，其他成本其實都是往上走揚，因此較冷門的時段或許會看到較便宜的價格，但是基本上票價不會有太大變動。

孫嘉明說，油價下跌有助降低營運成本，加上油價都是用美元支付，新台幣升值對營運面的成本是有利，且業務多元，新台幣升值也在自然避險下，較無影響。

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