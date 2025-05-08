超高齡社會來臨 Q1繼承移轉創次高

根據內政部統計月報顯示，今年第一季建物繼承移轉登記數量達1.79萬棟，為2016年有統計以來同期次高。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕人口老化、超高齡社會來臨，進而引發子女繼承資產潮。根據內政部統計顯示，今年第一季全國建物繼承移轉登記數量達一．七九萬棟，為二○一六年有統計以來同期次高。

回顧歷年第一季繼承移轉登記棟數，以二○二三年第一季最高，有一．八六萬棟，緊接著二○二四與二○二五年的兩年同期均逾一．七萬棟，其他年度同期約在一．二萬至一．五萬棟之間。

請繼續往下閱讀...

2023年Q1最高 推測與疫後海歸潮有關

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，二○二三年第一季繼承移轉為有統計以來同期新高，推測與疫情解封後，出現一波海外回歸潮有關，而這些海歸在回台後也順利把資產繼承登記辦好，促使該時間點繼承移轉量創同期新高。

台灣高齡少子女化問題加劇，二○二三年底全國人口數還有二三四二萬人，但今年三月已減少至二三三七萬人，同時間越來越多家庭也遇到資產繼承問題，尤其房地合一稅制上路後又更加複雜。

曾敬德表示，今年第一季繼承移轉登記約一．七九萬棟，對比去年同期的一．七五萬棟還要多一些，而目前國人平均壽命約八十歲，加上早年家庭小孩生的早、又生的多，推估發生繼承時間約是五十至六十歲世代，若是繼承者數量太多，生前又沒有先妥善安排，往往只能先將房地產繼承後再變現，才能達到公平分配；建議高齡長者可在生前就預立好遺囑，預先規劃妥善分配，一來可以避免不動產的產權分散，二來也可以避免下一代處理遺產時發生不愉快。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法