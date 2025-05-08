晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》房市提防股匯債餘波

2025/05/08 05:30

房貸緊縮、央行信用管制，再加上4月美國關稅議題引發的股災衝擊，全數都是利空消息，也直接讓房市買氣陷入冰凍期。 （記者徐義平攝）房貸緊縮、央行信用管制，再加上4月美國關稅議題引發的股災衝擊，全數都是利空消息，也直接讓房市買氣陷入冰凍期。 （記者徐義平攝）

清明節至今，股市、債市與匯市等接連出現大幅波動，導致部分民眾資產受損不輕，若股匯債動盪持續，餘波勢將逐步傳導到房市，讓從去年下半年至今買氣就處於低谷的房市，更加欲振乏力。

根據內政部預售屋實價揭露，去年房市熱絡時，全國1個月可賣掉超過1.65萬間預售屋，若以1個月30天計算，1天就可賣掉550間，但去年9月，央行祭出第七波選擇性信用管制以後，預售屋買氣直接進入冷凍庫，今年1、2月合計僅賣7100多間，2個月賣掉的數量還不及熱絡時1個月的一半。

房市買氣進入停滯期後，可看到部分建案陸續有促銷花招出現，以新竹縣一個建案為例，直接端出低自備5%起，8年期彈性付款及第二戶不卡關等多項方案，目的就是想要在低迷買氣中突圍，但對於想要買房的民眾來說，再多的促銷也不如直接反映在房價上的讓價。

近期雖有建商與代銷身分兼具的業者喊出自家新案打7折的話題，根據房市專家何世昌臉書貼文，該新案地處板橋埔墘地區、江子翠地區的交界處，卻刻意與板橋最燙金的新板特區比價，而真正推案地點北側江子翠地區附近新案最新行情，實則每坪不到65萬元，南側埔墘地區新案每坪最高不到70萬元，對比該業者稱自家新案每坪成交價75萬元，與推案地區的房價似乎搭不上線。

種種跡象可看出，房市買氣真的很冷，後續股債匯動盪餘波若再傳遞到房市，恐怕不單是上漲預期消失而已，反而會讓買房意願更低，民眾寧可保留現金、等待房價修正。（徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財