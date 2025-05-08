財經青紅燈》房市提防股匯債餘波

房貸緊縮、央行信用管制，再加上4月美國關稅議題引發的股災衝擊，全數都是利空消息，也直接讓房市買氣陷入冰凍期。 （記者徐義平攝）

清明節至今，股市、債市與匯市等接連出現大幅波動，導致部分民眾資產受損不輕，若股匯債動盪持續，餘波勢將逐步傳導到房市，讓從去年下半年至今買氣就處於低谷的房市，更加欲振乏力。

根據內政部預售屋實價揭露，去年房市熱絡時，全國1個月可賣掉超過1.65萬間預售屋，若以1個月30天計算，1天就可賣掉550間，但去年9月，央行祭出第七波選擇性信用管制以後，預售屋買氣直接進入冷凍庫，今年1、2月合計僅賣7100多間，2個月賣掉的數量還不及熱絡時1個月的一半。

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房市買氣進入停滯期後，可看到部分建案陸續有促銷花招出現，以新竹縣一個建案為例，直接端出低自備5%起，8年期彈性付款及第二戶不卡關等多項方案，目的就是想要在低迷買氣中突圍，但對於想要買房的民眾來說，再多的促銷也不如直接反映在房價上的讓價。

近期雖有建商與代銷身分兼具的業者喊出自家新案打7折的話題，根據房市專家何世昌臉書貼文，該新案地處板橋埔墘地區、江子翠地區的交界處，卻刻意與板橋最燙金的新板特區比價，而真正推案地點北側江子翠地區附近新案最新行情，實則每坪不到65萬元，南側埔墘地區新案每坪最高不到70萬元，對比該業者稱自家新案每坪成交價75萬元，與推案地區的房價似乎搭不上線。

種種跡象可看出，房市買氣真的很冷，後續股債匯動盪餘波若再傳遞到房市，恐怕不單是上漲預期消失而已，反而會讓買房意願更低，民眾寧可保留現金、等待房價修正。（徐義平）

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