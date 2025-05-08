台塑四寶4月營收下滑 台化「旺季被沒收」

台塑四寶昨日公告4月營收合計1106.35億元、月減12.6%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶昨（7）日公告4月營收合計1106.35億元、月減12.6%，油價下跌之故，營收降幅最大為台塑化（6505）、月減逾兩成，而面對「金三銀四」傳統旺季，台化（1326）董事長洪福源直言，「旺季徹底被沒收」；不過，台塑（1301）、南亞（1303）仍看好第二季營收將優於首季。

南亞月年雙增 估Q2優於Q1

台塑4月營收161.73億元、月減5.4％、年減3%。台塑表示，雖然近期原料乙、丙烯行情走勢疲軟，壓低石化產品價格，但第二季為石化產品傳統需求旺季，且美國對中國以外國家暫緩實施對等關稅90天，亞洲加工廠提前出貨，第二季開工率高於首季，預期第二季營收持續走高。

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南亞4月營收231.8億元、月增0.7%、年增6%，連3月持續呈現月增。南亞董事長吳嘉昭認為，電子材料下游有備庫存的短急單需求，且多項化工產品產銷量提高，預估5月營收將較4月增加，第二季營收將優於首季。

台化估6月營收應可回升

台化4月營收250.34億元、月減9.8%、年減22%。洪福源指出，川普關稅政策搖擺不定，讓市場無所適從，幾乎劃下暫停，也使台化下游產品銷售量寫下近期新低，同時，纖維及紡織銷售量雖然與3月差不多，但旺季徹底被沒收，只有福懋（1434）表現還不錯；他預估接下來大型石化廠如芳香烴一廠、苯乙烯三廠及寧波PTA-6定檢結束，6月營收應可回升。

台塑化4月營收462.51億元、月減21.3%、年減8.8%。台塑化分析，市場推測OPEC+將在今年10月底結束自願減產的每日220萬桶，使原油供應逐步寬鬆，油價將持續處於弱勢；此外，台塑化煉油廠在配合年度定檢後，預計第二季平均日煉量將達到40.7萬桶，但輕裂廠由於下游需求不佳，預計第二季產能利用率約58%。

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