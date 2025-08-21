晴時多雲

預售屋解約潮、房仲倒閉潮 內政部︰並沒有發生！

2025/08/21 18:51

內政部下周將辦理「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載修正草案」預告作業，進一步針對「不動產開發信託」及「價金信託」等兩種履約擔保機制進行修正。（記者徐義平攝）內政部下周將辦理「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載修正草案」預告作業，進一步針對「不動產開發信託」及「價金信託」等兩種履約擔保機制進行修正。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部部務會議今針對近期預售建案停工、預售屋解約潮、房仲倒閉潮等房市相關議題進行檢討，下周將辦理「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載修正草案」預告作業，進一步針對「不動產開發信託」及「價金信託」等兩種履約擔保機制進行修正。

針對預售屋解約潮，內政部地政司則指出，從2021年7月至2025年6月為止，全台預售屋實價揭露解約件數共4418件，其中去年9月央行第七波選擇性信用管制上路後，截至今年6月，全台每月平均解約件數為240件，相較信用管制前，每月平均約144件，要多出66.66%，但解約件數對比整體預售屋揭露件數40萬件、僅占1.1%，並無發生預售屋解約潮席捲全台情形。

且內政部彙整，全台預售屋解約買家合計有4129人，其中購買兩戶以上的人數有1585人，占解約人數比重的38%；而購買1戶預售屋的解約買家，也有1160人名下已有其它房屋，占解約人數的28%。

至於目前盛傳的房仲倒閉潮其實也沒有發生，根據內政部統計全台不動產仲介業開業情形，2021至2024年因房市交易熱絡，房仲業大幅展店，每年平均展店數淨增515家，但2025年則因房市降溫，新展店店數約371家，另歇業有305家，兩項數據對比下來則是淨增66家，也讓全台房仲家數總數達9293家，僅出現增幅放緩，並無所謂的「倒閉潮」。

