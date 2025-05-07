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盤勢分析》晶片關稅將開牌 台股小跌10.4點

2025/05/07 05:30

受半導體關稅細節即將出爐，台股小跌10.4點。圖為示意圖。（資料照）受半導體關稅細節即將出爐，台股小跌10.4點。圖為示意圖。（資料照）

受半導體關稅細節即將出爐，加上美國聯準會利率會議在即，市場觀望氣氛濃厚，台股昨早盤向下開出，所幸指數回測週一低點未破並收復大半失土，終場加權指數下跌10.4點，收在20522.59點，成交量約3081億元。

外資昨買超157.5億元，連3買合計達789.6億元；投信買超10.46億元、自營商賣超117.9億元，三大法人合計買超50億元；外資台指期淨空單昨大增4998口，累積外資期貨淨空單約31157口。

法人觀察，由於台幣升值走勢暫緩，航運股長榮航（2618）、華航（2610）表現搶眼，加上金融股回神，帶動台股一度翻紅，不過尾盤台積電遭摜壓、下殺4元，才使得台股收黑。

台新投顧指出，市場等待美國可能釋出的半導體關稅政策相關訊息，也留意美中談判進度，預計台股可維持反彈格局。

元大投顧分析，從線型上來看，短線強勢格局延續，盤勢以震盪再攻觀點看待，但近日新台幣升值，資金湧向非金電族群，電子類股成交占比不足6成，非金電族群占比超過25%，並非正常狀態，推測強弱勢股隨時有換位可能，大盤面臨對等關稅的歷史級缺口，壓力尚待時間消化，現階段以買黑不買紅為原則。（記者張慧雯）

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