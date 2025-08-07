關稅20％上路掀倒閉潮？彰化水五金協會：非事實嚴厲譴責！

水五金產業希望政府努力降低關稅至15%，較有競爭力。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕台灣銷美暫行關稅20%今天上路，台灣水五金重鎮的彰化縣鹿港鎮頂番婆業者，被袁宗南照明設計事務所設計總監袁宗南爆料因美國關稅暴增，今年6月後開始沒訂單，現在廠商1周做2天、做2休5，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈今天公開駁斥袁宗南所說並非事實，並指業界目前都在持續生產中，絕無做2休5或倒閉潮，對此言論表達最嚴厲的譴責。

張家烈指出，台灣銷美暫行關稅20%雖然在今天上路，但這2個多月來頂番婆相關工廠其實都在趕訂單，生意仍非常好，雖然訂單多少有減少，但絕對沒有袁宗南所稱「今年6月後開始沒訂單，廠商1周做2天、做2休5」的情形。張家烈說，關稅20%今天上路，但他們對政府有信心，希望能持續努力降至15%，這樣產業較有競爭力。

鹿港頂番婆是台灣水五金重鎮，產值占全台8成以上。（資料照）

彰化縣水五金產業發展協會也發出聲明稿指出，袁宗南於節目中所發表的言論，未經事實查證，即將「做2休5」、「倒閉潮」與水五金產業相提並論，已嚴重誤導社會大眾，並對水五金業界的商譽與正常經營秩序造成負面影響，同時也引發政府及產業界不必要的恐慌與誤會；對於此一不實且影響深遠的言論，他們表達最嚴厲的譴責，並嚴正要求相關人士及媒體應秉持查證原則，避免類似情況再次發生，此風不可長。

協會並強調，他們仍將持續以穩健、務實的態度投入產業發展，確保水五金供應鏈之穩定，並善盡企業社會責任。

