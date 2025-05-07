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酷澎助攻 促進台馬經貿連結

2025/05/07 05:30

〔記者高嘉和／台北報導〕美商Coupang酷澎四月底受邀出席馬來西亞商務處（The Malaysia External Trade Development Corporation,MATRADE）的產業交流會，推動更多馬來西亞優質品牌上架Coupang酷澎，一年內可望增加三十％來自馬來西亞的優質商品，增進經貿往來。

推動更多馬來西亞優質品牌上架

馬來西亞商務處處長安妮娜（Aninawati Saleh）表示，台灣與馬來西亞經貿關係密切，馬來西亞亦是台灣政府「新南向政策」的重點夥伴。安妮娜指出，台灣市場不僅消費力高，經貿環境亦相當穩健，馬來西亞廠商可透過與Coupang酷澎的長期合作，開發潛力市場。

Coupang酷澎採購總監陳言安（Pierre Vissault）分享，馬來西亞及東南亞風味食品在台灣市場深具潛力，Coupang酷澎顧客對於異國食品接受度高，期待未來能與更多馬來西亞原廠進一步拓展服務，並觸及約三十萬名在台穆斯林消費族群。

Coupang酷澎自二○二二年起向台灣顧客介紹來自馬來西亞、美國、韓國等全球的優質商品。來自馬來西亞的泡麵、零食，深受台灣顧客喜愛，包含連續四年蟬聯全球十大泡麵排行榜的MyKuali檳城白咖哩風味麵、老牌零食Julie’s茱蒂絲夾心餅乾，都是Coupang酷澎嚴選品質、口碑兼具的熱銷商品。

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