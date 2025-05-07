韓央行總裁：亞幣升值 美國是原因之一

南韓央行總裁李昌鏞談到韓元兌美元的走勢時指出，包括韓元在內的亞洲貨幣之所以走升，美國施壓是重要原因之一。（法新社資料照）

上月韓美會談 同意雙邊貿易談判四議題中納入匯率

〔編譯盧永山／綜合報導〕近期亞洲貨幣對美元大幅升值，各國央行繃緊神經。韓聯社報導，南韓央行總裁李昌鏞談到韓元兌美元的走勢時指出，由於全球經濟和政治的不確定性，外匯市場的波動可能會持續一段時間，並提及包括韓元在內的亞洲貨幣之所以走升，美國施壓是重要原因之一。

李昌鏞六日出席在米蘭舉行的亞洲開發銀行（ADB）年會，在一場記者會上談到近期韓元的升值走勢時表示，「現在判斷匯率是否觸底為時過早」，包括韓元在內的亞洲貨幣之所以走升，部分原因是美國政府向亞洲國家施壓，同時也因市場預期美中可能重啟貿易談判。

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韓元4月振幅 逾3月兩倍

南韓央行四日表示，受美國關稅政策影響，今年四月韓元對美元匯率劇烈波動，單日平均振幅達九．七韓元，變動率○．六七％，較三月的四．三韓元和○．二九％擴大逾兩倍，為二○二二年十一月以來最高。

李昌鏞並說：「我們不確定美國真正想要的是強勢美元還是弱勢美元，但從長遠來看，匯率不是我們可以隨意改變的，首爾應與華府討論可能採取的措施。」今年四月南韓和美國同意，將匯率議題做為雙邊貿易談判的四項主要議題之一。

恐降GDP成長 不排除降息

至於南韓央行的貨幣政策方向，李昌鏞指出，「不要懷疑貨幣寬鬆週期」，將根據經濟情況，充分削減借貸成本，且可能不得不大幅調降經濟成長預估，同時調降利率以刺激經濟。

在美國關稅政策引發不確定性的情況下，李昌鏞也對南韓總理韓悳洙和財政部長崔相穆相繼辭職所出現的領導真空表示擔憂，認為國內政治不確定性可能對經濟造成嚴重壓力，恐影響國家的信譽和企業投資，呼籲儘速解決這個問題。

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