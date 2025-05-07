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央行買匯阻升 4月外匯存底創新高

2025/05/07 05:30

中央銀行昨公布四月底外匯存底餘額5828．32億美元、較三月大增48.1億美元，不僅連四升，且創史上新高。（中央社）中央銀行昨公布四月底外匯存底餘額5828．32億美元、較三月大增48.1億美元，不僅連四升，且創史上新高。（中央社）

較3月增48億美元

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布四月底外匯存底餘額五八二八．三二億美元、較三月大增四十八．一億美元，不僅連四升，且創史上新高；在主要國家中，僅次於中國、日本與瑞士，穩居全球第四大。

央行外匯局長蔡烱民指出，我國外匯存底增減受到三大因素影響，包含外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元變動，以及央行為維持市場秩序進場調節。

由於四月美元指數大跌四．五五％，歐元、英鎊、加幣、澳幣、日圓等皆對美元升值，外匯存底所持外幣資產轉換成美元增加，加上四月部份交易日市場供需失衡，央行進場提供流動性，買匯阻升，在三大因素都呈現正貢獻下，帶動外匯存底大幅增加。

進入五月後，新台幣宛如坐上失速列車，短短兩天升值近兩元，央行一連三日進場調節。蔡烱民表示，若匯率變動因素不大，五月底的外匯存底將會因近期進場買匯而增加。

外界關切外匯存底是否會因升值出現上兆台幣的「匯損」，影響央行年度繳庫計畫？蔡烱民說，台幣升貶對外匯存底影響只會列在資產負債表上的準備科目，通常有匯兌損失就會用資產項目來調節，有獲利就放在負債項平衡，不會列入當年度損益，也不影響年度繳庫金額；而因外匯存底除美元外還有其他外幣資產，目前帳上還是獲利的。

蔡烱民指出，歷史上，外匯存底匯兌損失最高曾達上兆元，是在二○二一年台商回流時，當時台幣升至二十七元；也曾在台幣貶至三十三元，匯兌收益有一兆多元，但這都是帳面上數字，對當年度損益沒有影響。

另外，對於市場傳言美國六月到期美債高達六兆美元，美國政府恐面臨違約，蔡烱民表示這是誤傳，美國每季都有美債發行計畫，市場都知道，最近幾季美債標售也都非常順利。

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