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卓：台非匯率操縱國 也不容禿鷹破壞

2025/05/07 05:30

行政院長卓榮泰昨強調，台灣不是匯率操縱國，亦不容許禿鷹影響、操縱台灣的匯率。（記者田裕華攝）行政院長卓榮泰昨強調，台灣不是匯率操縱國，亦不容許禿鷹影響、操縱台灣的匯率。（記者田裕華攝）

〔記者陳政宇、謝君臨、林欣漢、林哲遠／台北報導〕台美關稅首輪實體磋商甫落幕，新台幣連日強勁升值，引發外界揣測「匯率換稅率」。行政院長卓榮泰昨強調，台灣不是匯率操縱國，亦不容許禿鷹影響、操縱台灣的匯率，若有任何發現不法，已請央行及所有金融單位嚴查。

立法院昨繼續進行施政總質詢。卓揆會前受訪表示，台灣長久以來是匯率穩定的國家，央行是持續用合法與常態的態度在觀察匯率的變化，不容許禿鷹影響、破壞、操縱，希望基於市場的環境與機制，讓匯率能迅速趨於穩定。

對於美方本週三將公布半導體關稅細節等議題。卓揆表示，這只是美方要求相關國家提出公眾意見書的時間，並非實質進入下個談判階段，我方會依照保護半導體產業「二三二條款」、雙邊磋商的必要條件，提出我方意見書，期待在下階段進行有效磋商。

民眾黨立委黃國昌質詢時提問，賴總統承諾匯率絕不會成為台美接下來的關稅談判範圍，政院會否執行？卓說明，賴總統是說上次談判未牽涉匯率，至於未來什麼時候會談到什麼事情，「我們不敢在這邊斷言」。不管未來的談判是否納入，政府都高度關注與掌握匯率變化，談判過程也會確保國家利益。

國民黨立委魯明哲詢及，他對央行總裁楊金龍的記者會「越聽越害怕」，政院是否為新台幣史詩級的飆升做好準備。卓回應，楊金龍所述內容都有專業評估，重申台灣對美關稅談判並未觸及匯率議題，央行也長期瞭解狀況，希望國人都能有信心，台灣的產業結構是好的。

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