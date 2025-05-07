央行專案金檢 兩重點查禿鷹

新台幣匯率經過兩日暴力升值後，昨日收在三十．二八元兌一美元、貶值一．三五角，終止連六升。（中央社）

實地查核外資進出股市的保管銀行

進出口商遠匯避險是否符實際需求

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣匯率經過兩日暴力升值後，昨日收在三十．二八元兌一美元、貶值一．三五角，終止連六升。中央銀行外匯局長蔡烱民表示，市場預期心理已經有所消化，逐漸恢復理性；同時，為查緝禿鷹炒匯，央行將啟動專案金檢。

蔡烱民表示，近期將對銀行進行全面實地查核，除鎖定外資進出股市的保管銀行外，國銀辦理進出口廠商利用遠期外匯避險是否有實際需求也會進行確認。

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蔡烱民說，央行總裁楊金龍所謂發現禿鷹蹤影，應該是指熱錢匯入炒匯，或是賣了股票，錢還停泊在新台幣帳戶中，「出去慢吞吞」，這種情況央行就會去了解。

他強調，外資在台灣資金進出已相當自由，央行只有一個原則，就是錢匯進來就只能買股票，一旦賣了股票，錢就要出去；根據「華僑及外國人投資證券管理辦法」第十八條第二項規定，「新台幣帳戶只能作為交割用途」，當然保留交割彈性是允許的，但「停泊一週以上就有點不正常」。

另外，央行也會查看廠商結購、結售大額部位，是否有實質所需，不管是出口商預設未來有出口所得或進口商要預購未來要付一筆款項，都必須有實需證明。

新台幣匯價歷經兩日失序狂飆後，在前天楊金龍與總統賴清德分別出面澄清市場傳言及信心喊話後，新台幣匯率昨日恢復冷靜，儘管外匯市場總成交量仍達三十億美元，但市場供需已經不再是一面倒。

蔡烱民表示，過去兩個交易日，因市場對台幣升值有強烈預期，美元供給過多，需求也在預期下退場，昨日供需算是回到較為正常情況。他並指出，央行並未擴大調節力道，「其實週一台幣盤中升抵二十九．五九元時，（美元）需求就很明顯跑出來了」，先前的市場預期心理可以說已大致消化完畢。

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