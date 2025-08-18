晴時多雲

美國關稅海嘯來襲！傳產裁員放無薪假 瀧澤科技1措施網讚爆

2025/08/18 17:16

瀧澤科技近日宣布實施週休3日。圖為瀧澤科技埔心場。（資料照）瀧澤科技近日宣布實施週休3日。圖為瀧澤科技埔心場。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府本月初公布台灣對等關稅暫時性稅率「20%＋N」，雖然我方持續與美進行磋商談判，但進程尚不明朗，這波關稅海嘯首當其衝就是傳統產業。在國內傳產陸續祭出無薪假與裁員消息之際，工具機製造商瀧澤科技（6609）近日卻逆向操作，宣布實施「週休3日」制度，引發外界熱烈討論。

勞動部今天（18日）公布最新減班休息統計，至8月15日已有近4000人被迫放無薪假，其中高達91%集中在製造業，短短半個月淨增加近500人，實施減班休息者的有超過一半是因為受到美國關稅衝擊。

財經專家游庭皓今天分享瀧澤科技本月14日對內發布的通知：「因應景氣低迷，且受美國關稅及台幣升值等因素衝擊，本公司將自下週五（22日）起，實施每週五公司休假制度。這項調整，是為養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做準備。」

瀧澤科技表示，目前預計週休3日的制度會實施3個月，後續再依訂單狀況調整，「對於這項調整可能造成的不便，我們深感抱歉。未來我們將持續努力，面對更大的挑戰，再次感謝您的理解與支持。」

該消息引發網友熱議，「工具機真的是海嘯第一排，真的會很艱辛」、「居然沒有減薪！算佛了」、「老闆讚！其實就是多照顧員工，增加留下來的向心力，一旦失去了，有時就回不來了」、「薪水薄了，親情厚了」、「有良心的企業不多了」、「台股創新高，傳產卻減班休息……」、「不錯啊，國外很多也都在週休3日，德政」、「良心企業」、「雖然不知道是不是有薪假，但聽到週休3日比直接聽到無薪假好多了」。

