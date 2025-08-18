晴時多雲

關稅衝擊養精蓄銳！瀧澤科技8/22起週休3日、為期3個月

2025/08/18 17:50

瀧澤科技本週五起實施週休三日。（圖取自瀧澤官網）瀧澤科技本週五起實施週休三日。（圖取自瀧澤官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣瀧澤科技（6609）是國內專業研發、製造精密工作母機、PCB鑽孔機廠商，隨著美國對等關稅政策發酵，以及新台幣匯率仍未恢復先前水準，該公司目前已向協力廠商與合作夥伴發出通知，自週五（22日）實施每週五休假制度，強調「週休三日」的調整，是為養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做準備，這項措施預計實施3個月。

根據公開資料，成立於1971年的台灣瀧澤科技公司，承襲了日本株式會社瀧澤鐵工所在工具機累積的近百年的寶貴經驗，在台灣發展40餘年的過程中，成就了獨特的「台瀧文化」，目前擁有健全的組織、管理制度及堅強的經營團隊，並於2003年正式掛牌上櫃，為台灣日系企業中極少數上櫃的公司。

瀧澤科技於1999年購地興建成立台中營業所，強化台中以南客戶服務的時效性。2003年轉投資中國成立「上海欣瀧澤機電有限公司」。2008年於楊梅埔心購地興建「瀧澤楊梅廠」作為擴充產能之所需。2013年轉投資成立美國瀧澤分公司，2017年轉投資成立泰國瀧澤分公司。

瀧澤科技主要產品包括機械產業的電腦數值控制（CNC）車床、電子產業的印刷電路板（PCB）鑽孔機、風力節能產業之立式大型車床。擁有豐富精密加工經驗，且持續不斷投資引進高精度、高效率的精密自動化加工設備，以提高加工生產的領域與自動化的層次。

瀧澤科技此次通知的主要調整項目，主要是自週五（22日）起，每週五訂為公司固定休假日，目前預計實施3個月，後續再依訂單狀況調整。此外，考量休假安排，每週四為最後出貨日，週五當天將停止所有交貨事宜。不過，若客戶、合作夥伴存在緊急需求，仍可透過電子郵件與承辦窗口聯繫，將於週一上班時間獲得處理。

瀧澤科技提到，對於這項調整可能造成的不便，深感抱歉。未來將持續努力，面對更大的挑戰，感謝客戶與合作廠商的理解與支持。瀧澤今年第二季營收6.56億元、年減9%，毛利率16.17%、年減5.95個百分點，營益率4.46%、年減4.6個百分點，稅後淨損7155.4萬元，去年同期淨利為6130萬元，每股淨損0.99元，去年同期每股純益為0.85元。

