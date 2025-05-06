4月營收月減11% 大立光：台幣強升 恐衝擊營運

光學鏡頭龍頭廠大立光公告4月營收43.75億元，月減11%、年增27%。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）公告4月營收43.75億元，月減11%、年增27%，前4月累計營收189.54億元，年增28%，並估5月客戶拉貨動能下滑，近日台幣匯率強升，恐對營運有負面影響。

大立光董事長林恩平日前於法說會中表示，5月拉貨動能將遜於4月，不過第三季迎來客戶新案，大立光在手機、人形機器人的各類高規鏡頭都能量產，但主要需看客戶導入規劃。

請繼續往下閱讀...

估5月客戶拉貨動能下滑

針對關稅影響，林恩平指出，因大立光沒有直接出貨到美國、無直接影響，大立光昨也再表示，客戶未見提前拉貨。法人認為，儘管美中關稅戰恐影響iPhone銷量，但因今年新機種外型大改款、光學系統升級，有利於大立光。

智慧型手機向薄型、摺疊式發展，林恩平指出，2種設計都會壓低鏡頭高度，提升生產難度，但利潤也較好；法人指出，AI手機多搭載高規格零組件，有利於大立光鞏固價格與市場份額。

大立光已切入人形機器人供應鏈，下半年將量產出貨歐美系客戶，不過初期為少量。法人預估，每台機器人將搭載13顆鏡頭，因進入門檻高，有利大立光鞏固龍頭廠地位，唯需觀察2026年後的市場需求與開案狀況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法