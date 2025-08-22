晴時多雲

黃仁勳：今日拜訪台積電魏哲家 投資台積電是聰明的人！

2025/08/22 10:08

輝達執行長黃仁勳今日抵台拜訪台積電。（記者卓怡君攝）輝達執行長黃仁勳今日抵台拜訪台積電。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕AI教父黃仁勳今日旋風訪台，為黃仁勳今年第3次來台，黃仁勳表示，此行是為因應最新Rubin平台即將量產，親自拜訪台積電（2330）董事長魏哲家，感謝台積電的協助，對於川普政府傳出有意用晶片補助款換得入股台積電，黃仁勳直言，台積電是歷史上最重要的公司，想要投資台積電就是聰明的人，投資台積電是很好的投資。

輝達Rubin平台今年10月就要由台積電試產，預估明年3月完成設計定案， 並在明年第2季啟動大規模量產，這款晶片被視為輝達保持領先的重要關鍵平台。

黃仁勳表示，很感謝川普放行H20晶片出口中國，AI是全球科技革命，H20出口中國，對於美國是好事，雖然近來中國質疑H20晶片有後門安全疑慮，他保證絕對安全，沒有後門，正在和中國討論，相信可順利解決，至於繼H20之後，將有下一代AI晶片可接棒，黃仁勳表示，這必須交給美國政府決定，希望很快就有結果。

黃仁勳說，這次他只會在台灣待數個小時，預計吃完晚餐就會離開台灣。

