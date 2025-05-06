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兩個交易日狂升近兩元 台幣強漲 央行7聲明籲冷靜

2025/05/06 05:30

中央銀行總裁楊金龍昨提出七點聲明，指近期台幣波動過度，主因市場對升值預期過高，希望市場冷靜。（記者塗建榮攝）中央銀行總裁楊金龍昨提出七點聲明，指近期台幣波動過度，主因市場對升值預期過高，希望市場冷靜。（記者塗建榮攝）

〔記者陳梅英、陳昀／台北報導〕新台幣兌美元匯率繼上週五升值九．五三角後，昨續大升九．一九角，兩個交易日狂升近兩元、逾六％。中央銀行總裁楊金龍昨提出七點聲明，指近期台幣波動過度，主因市場對升值預期過高，希望市場冷靜；總統賴清德也發表談話指出，近日台幣強升主要是外匯市場預期心理、外資匯入買超台股所致，代表外資仍對台灣產業深具信心，呼籲大家也要對台灣有信心。

對於市場諸多傳言，楊金龍澄清，央行並未參與台美經貿工作小組，美方也未要求台幣升值，更無「海湖莊園協議」要求購買美國百年債。他重申，近年台美貿易順差擴大，主因美國對台灣資通訊產品需求大增，而非匯率因素，台灣也未被列為匯率操縱國。

至於外界將近期匯價走勢與一九八五年「廣場協議」相提並論，楊強調時空背景不同，當時外匯市場尚未自由化，資本流動受限可以聯合干預匯價，二○○○年以後，資金移動龐大且頻繁，故川普政府才會只提到關稅。

楊金龍說，近期推升台幣的兩股力道，主要為出口商拋匯與外資匯入，並非外媒報導是壽險業急忙對沖美元部位所致，籲各界勿以臆測方式評論匯市。

台美談判未涉及匯率 賴總統籲要對台灣有信心

賴總統也強調，台灣雖因貿易逆差被美列入觀察名單，但未列入匯率操縱國，台美談判自然也不會涉及匯率；近期卻有政治人物炒作匯率議題，企圖誤導、操縱市場預期心理，呼籲有心人士勿再散布不實訊息。

總統重申，執政團隊會在確保國家利益、維護產業發展及絕不犧牲任何行業三大原則下，穩健應對貿易談判，希望政治不要介入市場操作，造成不理性反應。

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