金控對美曝險創新高 匯損壓力大

新台幣近日暴力升值，導致原本持有大批美債等海外資產的壽險業，帳面上出現嚴重匯兌損失，成為這波台幣升值的受災戶。（中央社）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據金管會統計，今年第一季底金控集團海外曝險金額首度突破二十九兆元，創歷史新高；不過，新台幣近日暴力升值，導致原本持有大批美債等海外資產的壽險業，帳面上出現嚴重匯兌損失，成為這波台幣升值的受災戶。

金控業者表示，為避免匯率劇烈波動而把獲利吃掉，金融業多有避險準備；但近兩日台幣升值幅度實在太驚人，壽險業者紛紛大呼吃不消。

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「曝險」包括放款、投資及同業拆存等三項業務；金控集團旗下則涵蓋銀行、保險、證券及租賃等子公司。根據統計，本國金控集團今年第一季底海外曝險總金額為二十九兆一二五五億元，較去年同期增加一兆七四九五億元、增幅六．四％。

金管會銀行局表示，美國續居最大曝險地，且占有絕對的領先地位，截至今年第一季底，我國金控集團對美國「投資淨額」達九兆三八五○億元，若加上「放款淨額」及「存放及拆放金融同業」，對美曝險來到十兆三五五九億元，創史上新高。

就單一國家比較，對美曝險比重三十五．六％、排名第一；排名第二是中國的七％，法國占比四．六％排第三。至於其他國家的曝險比重，第四到第十名依序為英國、澳洲、韓國、日本、香港、加拿大及阿拉伯聯合大公國。

金融業主管表示，曝險是指可能的風險，並不直接代表損失或虧損，也就是風險的概念；從曝險結構來看，我金控對美國曝險大幅集中在「投資部位」，但有結構性因素，也就是說，無法短時間內就改變或調整。

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