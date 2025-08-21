晴時多雲

輝達設總部話題 房市僅出現短尾效應且外溢差

5至8月北士科新案每坪均價約119.4萬元，對比1至4月每坪約113.9萬元、上漲約4.8%。（住展雜誌提供）5至8月北士科新案每坪均價約119.4萬元，對比1至4月每坪約113.9萬元、上漲約4.8%。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕即便輝達執行長宣布有意將總部設立在北士科，即便短期內對區域房市有所拉抬，但長期來看卻出現房市短尾效益，且外溢效果不佳。根據新建案市調機構彙整今年1至4月、5至8月，台北市北投、士林以及新北市三重、淡水等四個行政區新案均價走勢，發現僅淡水區微漲0.8%，其它3個5至8月的新案每坪均價全數較1至4月來得低。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年5至8月北士科新案每坪均價約119.4萬元，對比1至4月每坪約113.9萬元、上漲約4.8%，但若放大至整個行政區、並不計入北士科新案來看，5至8月北投區新案每坪約90.6萬元，對比1至4月每坪約98.4萬元，還下跌7.9%。因此，他認為，輝達總部議題效益短尾且外溢反應不佳。

進一步觀察房產業者認為輝達設總部議題將受惠的房市區域，包括台北市士林區、新北市三重區以及淡水區等兩個時間點新案每坪均價走勢，其中士林5至8月每坪約119.9萬元，對比1至4月每坪約122.1萬元、下跌約1.8%。

話題帶動四區房市 僅淡水微漲0.8%

而三重區5至8月新案每坪均價約76.1萬元，對比1至4月每坪約78.2萬元、下跌約2.7%，至於，淡水區5至8月每坪均價約39.4萬元，對比1至4月每坪約39.1萬元。上漲約0.8%。

陳炳辰分析，淡水原本就是房價親民，尤其新案每坪均價還在3字頭，因此，比較基期低而造成房價微幅波動，並不可以解釋為受到輝達總部議題帶動。＃

