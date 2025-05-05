〈財經週報-熱門族群〉西葡大停電 重電四雄股價來電

西班牙、葡萄牙發生罕見大規模停電，重電四雄股價週線漲幅達10到13%。（法新社）

記者林菁樺／專題報導

美國關稅風暴重擊重電族群，但上週西班牙、葡萄牙發生罕見大規模停電，加上Meta上調資本支出預估，AI前景疑慮暫時化解，關鍵電力基礎設施「重電四雄」亞力（1514）、士電（1503）、華城（1519）、中興電（1513）等重要性再次受矚目，激勵重電四雄股價週線漲幅達10到13%，其中亞力、士電上週五更是漲停鎖死。

需求有撐 亞力、士電股價漲停鎖死

全球遭受川普關稅襲擊，但電力設備仍是美國基礎建設計畫的重點項目，尤其美國業者無法滿足內需市場，仍對進口重電設備有高度依賴。士電認為，即使有關稅因素，但需求仍具一定支撐。

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目前士電外銷美國市場比重不高，認為關稅衝擊有限，仍會持續布局美國市場，士電並未改變策略，統計至今年第一季累計營收達102.95億元，年增3.8%；士電上週股價大漲11.8%、收156元，週成交量5840張，收復短天期均線；在三大法人中，外資連二天賣超。

另外，亞力手握台電、半導體、軌道工程三大業務，今年成長態勢不變，上週五開盤不久即奔向漲停、鎖在101元，成功站回百元大關，亞力單週大漲13.61%，週線漲幅為重電四雄之首。

至於重電龍頭華城上週五股價大漲7.84%，收在454元，三大法人單週買超924張；華城外銷美國比重近年拉升，公司先前已透露在美國總統川普上任前，去年底就啟動新接訂單合約、加入售價含關稅變動的吸收條款，華城首季營運表現亮眼，第一季營收達44.21億元，年增45%，創下歷年同期新高。

法人認為，美國因基礎建設計畫、AI需求等，對重電設備需求孔急，但短期還是要承受10%關稅，是否影響各家下半年出貨、客戶拉貨等，仍有待觀察。

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