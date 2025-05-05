中拚汽車晶片25％自製 專家︰很困難

北京當局通知國內汽車製造商，希望他們確保今年使用的晶片中，至少有四分之一為國產；但業內人士透露，該目標很難實現。（路透資料照）

驗證費時 去年底自給率僅15％

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易戰持續升溫，中國更加希望擺脫對美國高階晶片的依賴，但顯然力有未逮。《華爾街日報》報導，北京當局已通知國內汽車製造商，希望他們確保今年使用的晶片中，至少有四分之一為國產；但業內人士透露，該目標很難實現，因截至去年底該比率僅約十五％。

報導指出，今年四月底中國悄悄豁免美國製造的大部分進口晶片一二五％關稅，凸顯中國在晶片領域的弱點。業內人士指出，北京當局是在中國汽車製造商遊說後，才做出豁免關稅的決定。

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美國在高階晶片領域掌握主導權，雖然美國晶片僅占中國進口晶片的一小部分，但用於汽車的關鍵晶片，如微控制器（MCU）和處理信號的模擬晶片，中國一直依靠進口。這類產品都出現在中國的豁免清單上，北京當局四月底給予美國進口的逾九成晶片豁免關稅。

過去十年，儘管中國領導人習近平要求減少對外國晶片的依賴，但中國的晶片進口金額持續成長。根據中國海關數據，去年中國進口晶片四一二○億美元（約十二．八兆台幣），年增十％。

知情人士透露，中國近期通知國內汽車製造商，希望確保今年使用晶片中至少有四分之一為國產；但業內人士直言，該目標很難實現。

車用晶片設計通常需要一年半到兩年，考慮到更嚴格的安全要求，還需要額外兩到三年的時間進行測試和驗證。此外，大型全球半導體公司傾向於為汽車製造商提供完整的產品組合，中國汽車製造商往往不願轉向未經市場檢驗的本土晶片製造商，畢竟這些廠商只能提供一種或少數幾種產品。

儘管中國晶片製造商打出「國產」和「使用中國芯」之類的口號，但現實是，中國仍舊依賴對汽車和其他工業品至關重要的美國晶片。

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