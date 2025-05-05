外資回補台股 連兩週近800億

台股週線連二紅，外資連兩週買超近800億元，不少投資人看好台股持續反彈。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國科技股財報亮眼、美股大漲，受此激勵，台股週線連二紅，外資連兩週買超近八百億元，不少投資人看好台股持續反彈。法人多認為，本週台股將延續反彈走勢，但投資人應留意上檔賣壓沉重，操作策略以短打為宜。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，台股四月崩跌三千點後，近期反彈近三千點，有試圖收復關稅股災崩跌缺口的態勢，加上融資大幅清洗後沉澱，目前上市融資餘額降至兩千億元附近，籌碼面也較穩定；但成交量明顯萎縮，研判短線反彈雖有望延續，仍須留意上檔壓力。

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她表示，儘管近期投資氣氛未完全平靜，但美國財報週帶來不少好消息，皆有助於帶動台股科技股投資信心回籠；同時，跌深題材股可短打反彈行情，科技股宜聚焦晶圓龍頭大廠二奈米供應鏈、邊緣運算、記憶體、光通訊、低軌衛星、機器人等，航太、重電、工業自動化、生技、金融等也可布局。

元大投顧表示，美國GDP（國內生產毛額）及就業數據走弱，市場預期降息有望提早，使得美元指數承壓，資金回流新興市場，而台灣AI伺服器、半導體出貨回升，外貿順差擴大，經濟表現具韌性，吸引外資布局，加上大型企業發放股利需結匯支應，推升台幣持續強勢，台股上演資金行情。

從技術面分析，元大投顧指出，指數跳空上漲留下多方缺口，但日KD指標目前處在極端過熱位置，短線若再度衝高，須提防賣壓，建議投資人避免追高，宜採短打來靈活因應。

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