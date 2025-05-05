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關稅戰衝擊 金融三業Q1獲利衰退8.7%

2025/05/05 05:30

金管會統計，今年第一季金融三業稅前盈餘2706.16億元，較去年同期減少256.82億元或8.7％。（中央社資料照）金管會統計，今年第一季金融三業稅前盈餘2706.16億元，較去年同期減少256.82億元或8.7％。（中央社資料照）

銀行業減幅1.9％、保險業11.6％、證券期貨投信業29.62％

〔記者王孟倫／台北報導〕川普關稅戰衝擊，金融業獲利也受影響。根據金管會統計，今年第一季金融三業稅前盈餘二七○六．一六億元，較去年同期減少二五六．八二億元或八．七％；其中銀行業首季獲利年減二十八．八億元、保險業減少一二二億元、證券期貨投信業也減少一○七．六二億元。

美國總統川普掀起關稅大戰，不僅對資本市場帶來重大衝擊，尤其全球股市處於高度震盪，不利於金融業獲利前景，經濟成長率更面臨下修風險。

根據統計，金融三業第一季稅前盈餘二七○六．一六億元，較去年同期衰退八．七％。金控主管表示，金融業受到景氣很大影響，台股光是三月就大跌十％，大幅壓縮獲利空間。

其中，銀行業分為六個產業，包括本國銀行、外商銀行、中銀、信合社、票金公司及儲匯（郵局）等。根據統計，銀行業第一季賺了一五一九．四億元，較去年同季減少二十八．八億元，獲利衰退一．九％。

保險業第一季稅前盈餘九三一億元，較去年同期減少一二二億元、減幅為十一．六％。另，證券期貨及投信業第一季稅前淨利為二五五．七六億元，較去年同期減少一○七．六二億元，減幅高達二十九．六二％，主因證券商獲利減少。

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