〈財經週報-台灣科技業〉短線仍可控 憂未來需求全面下滑

電子零組件業者表示，對等關稅短線仍在「可控制範圍」，擔心造成全面性需求下滑。（記者靳昌玲攝）

記者張慧雯、方韋傑／專題報導

電子零組件 營收及EPS

國內電子零組件業者指出，對等關稅對被動元件產業來說沒有直接衝擊，短線仍在「可控制範圍」，不過大家擔心的是造成全面性需求下滑，對未來變動保持高度關注。

被動元件龍頭國巨（2327）指出，對國巨來說關稅影響是「可控」的，且AI市場與中國電動車的趨勢持續向上，對AI應用的營運動能與未來展望保持樂觀，目前看來客戶端庫存仍朝健康水位發展，將會密切關注市場供需動態。

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被動元件材料供應商勤凱（4760）也表示，由於並無直接出口至美國市場，因此美國關稅政策對營運未造成直接衝擊，但為防範未然，目前已與上游供應商達成共識，提前簽訂備料合約，以鞏固料源。

電感製造商三集瑞-KY（6862）分析，對等關稅目前影響低，不過長遠來看，AI發展係由美系公司主導，政策反覆的不確定性將對AI產業有多方面影響，尤其對關鍵AI零組件與供應鏈如加速卡、數據中心基礎設施等，恐使供應鏈複雜化，並導致AI世代推進普及成本上升，三集瑞已與客戶維持緊密聯繫，保持高度彈性應對措施。

泰國生產被課重稅 台達電︰比在美製造便宜

在電源供應器方面，台達電（2308）董事長鄭平說，美國對等關稅對於台達電等大公司而言影響不大，公司不會為了無法預測的關稅政策，更動中、長期的佈局方向，就算集團大力佈局的泰國被徵收3、4成的關稅，成本也還是優於全然在美國製造。台達電推測下半年市況可能會在6、7月時會更明朗。

光寶科（2301）總經理邱森彬則表示，美國客戶對於川普政府祭出的對等關稅都不太了解如何確切予以因應，「大家都真的不知道接下來的局勢會給世界帶來怎樣的改變」，需要等到塵埃落定後才能找到最佳解方。

邱森彬提到，倘若客戶要求公司前往美國設置製造據點，需要顧慮到的是整條供應鏈能否跟著轉移，才能共同前往新地點服務客戶，光寶科將繼續在產業共同面臨的變局中找到好機會。

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