資金大舉回流亞洲 華爾街大行看衰美元

分析師稱，亞洲對美元的需求正在減弱。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期亞洲貨幣市場出現劇烈波動，尤其是新台幣在短短兩日內大幅升值，創下3年來新高，引發市場對潛在「亞洲貨幣風暴」的擔憂。這一現象與1997年亞洲金融風暴形成鮮明對比，當時亞洲貨幣普遍貶值。

《路透》指出，這一趨勢對美元構成警示，說明資金正大規模流入亞洲，美元的一個關鍵支撐正在動搖，近期亞洲所掀起的美元拋售潮，這對美元來說是「不祥之兆」。

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據報導，新台幣在上週五和本週一出現創紀錄的上漲幅度，已經向外擴散至亞洲其他主要貨幣，包括新加坡、南韓、馬來西亞、中國和香港等區域貨幣同步上漲。從各方跡象來看，市場對美元的看法正在轉變。

Gavekal Research創始合夥人路易·文森特·加夫表示，這讓他想起了一個「反向亞洲危機的情景，因為貨幣變動的速度太快。

據報導，亞洲擁有全球最大的美元儲備，集中在中國、台灣、南韓和新加坡，金額總計高達數兆美元。僅中國的銀行外匯存款（主要是美元、且大多由出口商持有）截至3月底已達9598億美元（約新台幣29兆元），接近3年來的最高水準。

隨著新台幣2天暴漲，週二市場出現了暫時的穩定。港幣已多日逼近聯繫匯率的強方（貨幣兌美元匯率接近制度設定的最高值，即本幣最堅挺的那一側），新加坡幣飆升至十多年來的高點附近。

據報導，在1997年和1998年，因資本外逃導致泰國、印尼和南韓等地的貨幣暴跌，之後這些國家下定決心累積美元儲備。亞洲危機以來，亞洲的儲蓄不僅龐大，而且一直傾向於流入美國國債。而現在，這種交易突然不再像以前那樣是穩賺不賠了。

然，分析家指出，真正引發這場動盪的，是川普施加的高額關稅，動搖了投資人對美元的信心，顛覆了原本流入美國資產的貿易美元流向。首先，尤其是中國的出口商，因關稅衝擊，預計未來業務上收到的美元將更少；其次，是人們對美國經濟衰退的擔憂，也使美國資產的回報蒙上陰影。

法國外貿銀行（Natixis）高級經濟學家吳卓殷表示，川普的政策削弱了市場對美元資產表現的信心。現在市場上紛紛猜測是否有所謂的「海湖莊園協議」，即一個旨在「削弱美元」的協議。

新加坡的全球套利基金Aravali Asset Management表示，過去在香港市場頗受歡迎的一項交易，「在港幣遠期市場買入廉價美元」，所依賴的是港幣匯率須保持不變，但現在開始出現變化。據報導，現今宏觀基金和槓桿投資者，在港幣遠期市場裡投入的數千億美元已開始撤出。

高盛在週二的報告中指出，最近投資客從做空人民幣轉為做多；換句話說，就是說開始做空美元，預計美元將進一步走弱。

法國巴黎銀行駐新加坡的亞太利率和外匯策略師Parisha Saimbi表示，資金回流的討論正在變成現實，因為投資者和出口商要麼正在平倉、要麼正在爭相進行對沖。

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