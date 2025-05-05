〈財經週報-台灣科技業〉跟隨台積電腳步 供應鏈可望搶攻在地商機

台積電加碼投資美國1,000億美元，將帶動半導體供應鏈跟進前往美國。但除了承接台積電的訂單外，也可望承接當地其他客戶的商機。（法新社）

記者洪友芳／專題報導

半導體 營收及EPS

美國總統川普揮出關稅大刀，迫使各國企業增加對美國投資設廠，以達成加速製造業回流，企圖讓美國再次偉大；晶圓代工龍頭廠台積電（2330）日前已宣布加碼投資美國1,000億美元，預估美國亞利桑那6座晶圓廠產能到位後，台積電約有30%的2奈米產能將來自亞利桑那廠，也引發國人擔心台積電恐變「美積電」。

美國曾是半導體生產製造大國，英特爾（Intel）更是全球半導體產業霸主，但隨著半導體業生產製造轉向亞洲，英特爾近幾年在先進製程技術也節節落後台積電，美國前任總統拜登欲使美國重返半導體生產製造，於2022年8月間正式推動晶片法案（CHIPS），透過補貼方式吸引國外半導體公司前往美國投資。

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台積電原計畫在亞利桑那投資3座晶圓廠，共達650億美元，川普重返白宮後，台積電於今年3月初宣布加碼投資美國1,000億美元，包括將增加3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1座研發中心；4月29日，川普就任總統100天，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）赴亞利桑那參觀台積電廠區，台積電並宣布第3座廠已動工，建廠動作有加速之勢。

成本可轉嫁 台積電長期毛利率 仍逾53%

儘管半導體暫時被列入關稅豁免清單，但美國建廠與生產成本皆較台灣高出數倍。一般認為，台積電具備先進製程技術優勢，將可對客戶漲價以轉嫁成本；台積電也坦承，地緣政治走向生產在地化，包括日本、德國與美國等海外晶圓廠成本都較高，預估未來5年，因海外晶圓廠量產，公司初期影響毛利率約為每年2至3個百分點，後期因通膨、成本、潛在關稅，將擴大為影響3至4個百分點，但生產規模擴大與致力改善成本結構，長期毛利率達53%以上仍可實現。

業界認為，關稅衝擊讓台積電擴大對美國投資，將帶動台灣半導體供應鏈跟進前往美國，包括廠務系統、設備、材料、封測等，勢必要赴美就近服務，供應鏈廠商需多增加國際化人力，拓展海外設據點，這都會增加營運成本。但除了承接台積電的訂單外，也可望衍生出當地其他客戶的商機。

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