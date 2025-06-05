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黃金高點下殺後又上漲 「短期走勢」專家全說了

2025/06/05 08:59

週三（4日）黃金價格上漲。（彭博資料照）週三（4日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟數據疲軟和美元走弱，加上美國總統川普抨擊中國國家主席習近平「強硬、很難和他達成協議」，讓美中圍繞著貿易緊張氣氛，週三（4日）黃金價格上漲。目前市場焦點關注即將公布的非農就業報告，專家表示，若數據強於預期，將對金價造成壓力，也預計短期內金價將在每盎司3300美元至3400美元之間徘徊。

紐約黃金期貨上漲0.7%，報每盎司3399.20美元；黃金現貨價上漲0.8%，報每盎司3378.22美元，稍早曾上漲1%。

《路透》報導，獨立金屬交易員Tai Wong表示，占經濟總規模3分之2的美國服務業，出現1年來首見的萎縮，使黃金上漲1%，稍早黃金擺脫了ADP報告的影響，儘管該報告歷來波動較劇烈。

Tai Wong預測：「如果收盤價回升到3400美元以上，就會為金價再創歷史新高鋪路。」

美國週三公布ISM非製造業指數降至49.9，是去年6月以來最低，而有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間增加的職位是兩年來最少。

RJO資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）說：「俄烏、伊朗、敘利亞、中國等，很多都存在著大量的地緣政治不確定性，這驅使人們買進黃金，雖然交易員可能仍不認為金價會快速上漲，還是有很大的上漲空間。」

川普幾天前指責中國違反關稅休戰協議之後，週三又表示，習近平很強硬，很難與他達成協議。

此外，川普下令鋼鋁稅提高1倍的措施已生效，白宮還證實傳言，要求貿易夥伴在週三前提交「最佳提案」，避免被課更高關稅。

投資人目前焦點轉向週五公布的非農就業報告，以研判聯準會（Fed）的下一步。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師弗利許（Carsten Fritsch）表示，如果數據強於預期，降息預期可能會減弱，這將對金價造成壓力。他補充說：「我們預計短期內金價將在每盎司3300美元至3400美元之間。」

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