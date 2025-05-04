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房仲人數創新高 15年增1.2倍

2025/05/04 05:30

根據內政部不動產資訊平台最新統計，今年第一季不動產經紀人及營業員的任職人數合計逾七．五八萬人。（圖為信義房屋提供）根據內政部不動產資訊平台最新統計，今年第一季不動產經紀人及營業員的任職人數合計逾七．五八萬人。（圖為信義房屋提供）

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部不動產資訊平台最新統計，今年第一季不動產經紀人及營業員的任職人數合計逾七．五八萬人，對比二○一一年第一季的三．三二萬人，十五年來大增四．二六萬人，增幅達一．二倍。

今年第一季逾7.5萬人

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房仲業務挑戰性高，多得經歷過房市榮枯，才算有完整經歷；而不管景氣變化如何，房市基本買賣需求都在，有合格證照且具長期口碑、與服務到位的房仲經紀人或營業員，才能熬過房市不景氣寒冬，等下一波榮景到來。

房仲備查家數減少、但房仲從業人員卻頻創高。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，台灣房仲業生態仍以加盟品牌市占率最高，且絕大多數加盟店的從業人員，是無底薪、超高獎金的高專經紀人，對於加盟店而言，絕大多數成本壓力是落在店東，高專經紀人就算面對成交與獎金銳減，頂多吃老本、沒有虧損壓力，且當整體經濟不景氣時，房仲業也是轉業、兼職的優先選項之一，才會出現店數變少、但人員創高的現象。

房仲從業人員雖然工作時間彈性高、且有高獎金，但也需付出高工時、低底薪或無保障底薪等壓力。房市專家何世昌指出，當房市景氣不佳時，房仲業大致進入「八二法則」，也就是僅有二成得以生存，高達八成會被淘汰，加上房仲業已從「陸戰」打到「空戰」，經營網路自媒體成為新主流，未來競爭只會更加白熱化。

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