台ETF躍居亞洲第三大 整體基金規模拚10兆

投信投顧公會理事長、元大投信董事長劉宗聖表示，台灣境內各類基金規模合計將邁向第一個十兆元，其中ETF（指數股票型基金）規模更躍居亞洲第三大。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕投信投顧公會改選將於五月中領表、七月三日進行改選，現任理事長、元大投信董事長劉宗聖表示，台灣境內各類基金規模合計將邁向第一個十兆元，其中ETF（指數股票型基金）規模更躍居亞洲第三大、走向國際市場，若能爭取連任，將持續推動亞洲資產管理中心、台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）、T-REITs（台灣版REITs）等，展現台灣與其他國家不同樣貌。

劉宗聖盼續推亞洲資產管理中心

劉宗聖指出，金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心政策迄今滿一年，未來公會將繼續針對投信業新執照開放「引資」，配合政策與法規修改提供另類資產商品，包括推動私募股權基金、家族辦公室業務發展與成長，基金架構REITs發行等。

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金管會去年提出台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）機制。他認為，即使現階段尚未能有額外稅賦政策優惠搭配，但公會推估TISA實施成效，在最保守情境下，估計有六十至七十萬人參與，以資金流向台股基金為例，每年可引導一六○億元中長期資金進入台股，有助於企業籌資發展、吸引國際資金來台。

另投信投顧法修正案已進入立法院審議，將開放REITs採基金架構發行，並與現行信託業REITs並行運作；他指出，這對投信業來說是重要契機，將繼續協助推動T-REITs發展。

他說，台灣資產管理業近幾年發展邁向新里程碑，特別是ETF市場，投資人從過去交易導向轉為資產配置導向，投信業產品發展也從供給推動轉為需求推動，券商機制更從人工轉向數位，未來將持續推動投信投顧產業朝向永續與數位雙軌轉型，協助產業升級。

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