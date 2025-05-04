5大金融公會改選倒數》投信投顧雙龍搶珠 期貨撲朔迷離

投信投顧公會預計七月三日改選，現任理事長、元大投信董事長劉宗聖（左）已表態參選連任，但副理事長、第一金投信董事長尤昭文（右）「鴨子划水」也相當積極。（資料照）

〔記者張慧雯、高嘉和／台北報導〕五大金融公會改選將陸續登場，最先上場的期貨公會，上屆競爭激烈，這次改選倒數不到二個月，尚未有人公開表態參選；投信投顧公會、券商公會呈現「雙龍搶珠」的競爭態勢；產險公會預期同額競選將順利交棒；壽險公會現任龍頭可望續任。

投信投顧 劉宗聖、尤昭文競逐

期貨公會預計六月三十日進行改選，因現任理事長、兆豐期貨董事長陳佩君早於今年二月就宣布「不爭取連任」，市場原傳出上次同台競逐的康和期貨副董葉光章有意參選，但已確定退出；據透露，因上次改選頻傳「外部力量」居中協調，一度造成會員間「選邊站」壓力，這次政院定調不該介入民間團體改選，將恢復開放競選格局，預計五月中有意角逐人選將浮出檯面。

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投信投顧公會預計七月三日進行改選，現任理事長、元大投信董事長劉宗聖已正式表態參選連任，但副理事長、第一金投信董事長尤昭文「鴨子划水」、檯面下動作積極，形成雙龍搶珠局面。

據透露，兆豐金去年底提出公股投信三合一（兆豐、第一、合庫）的建議，讓尤昭文有「提前出馬」角逐的動力，雖然該建議在公股間引發不少「異見」、且財政部也未積極回應，幾已確定破局；但尤昭文積極串聯外資投信、中小型投顧，實力不容小覷。

券商公會 陳俊宏、糜以雍再戰

券商公會改選預計七月三十日登場，將重演三年前戲碼，再度由元富證券董事長陳俊宏、凱基證券副董糜以雍同台競逐。據透露，陳俊宏主攻「經驗牌」，強調理事長得時間與經驗累積，續任可提供同業最佳選擇；糜以雍則主打「服務牌」，強調服務同業、讓台灣資本市場更好。因上次改選票數差距不大，這次也是勢均力敵，券商公會共約二四○名會員代表，其中公股至少有三十票，成為這次改選關鍵；但業界多期待應讓會員依「自由意願」投票，才能和諧選出新龍頭。

壽險公會、產險公會改選八月陸續登場。產險公會理事長、泰安產物董事長李松季因六年任期已滿，國泰產險總經理陳萬祥擬出馬角逐，拚同額競選而順利交棒；壽險公會理事長、全球人壽董事陳慧遊任內積極任事、且與各主要壽險溝通無礙，可望順利續任。

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