西葡大停電 專家：電網慣量不足、事故觸發

西班牙、葡萄牙4月28日發生大規模停電，停電發生在中午時間點，西班牙馬達里火車站被迫關閉，大批乘客只好出站等待轉搭公車。（法新社）

〔記者林菁樺／台北報導〕西班牙、葡萄牙日前發生大規模停電，國內電力權威指出，跨國電網調查需要模擬、分析，等官方正式宣布肇因仍需一段時間，但由停電發生在中午時間點，推測是再生能源發電較多，導致電網「慣量不足」，又碰上機組跳機或線路故障等「觸發」，電力系統崩潰才釀成大規模停電。

歐洲電網可跨國融通與支援，出現罕見全區域大停電，原因備受矚目。我國電力專家表示，國內外大停電通常是單一線路或機組因故跳脫造成其他線路超載，或電驛保護協調不良、電驛應動作未動作，才造成事故影響範圍擴大，當電壓持續下降至崩潰，就出現大規模停電。

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專家提到，若是因為故障、失誤操作等外部因素，電網只要避開就好，假設不是設備故障、而是「系統性故障」，例如「慣量太低」就相對麻煩；所謂慣量是指維持系統穩定的能量，通常是馬達、發電機等傳統會作動的機組都具有慣量。

他解釋，西班牙此次大停電時間為中午，常理推論是光電充足時段，再生能源不會有慣量，而此時併網的傳統機組會比較少，「很有可能是慣量問題」、即「慣量不足」。

但「慣量不足」也只是電網狀態不好，他形容，當一個人病懨懨、抵抗力下滑，未到真正生病，要有實際「觸發」原因，例如碰到機組跳機、線路故障等，病懨懨時再遇到病毒，才會是真正染病；專家認為，若沒有觸發肇因，慣量不足也不至於導致大停電。

專家表示，目前要等西班牙公布原因，但除非有很明顯的操作失誤，否則即便知道故障點，肇因恐不會太快宣布，還是要透過模擬、分析等調查，才會正式對外公布。

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